Израиль атаковал объекты "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане.

Источник: ЦАХАЛ

Дословно: "За последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по объектам, принадлежащим Хезболле, вдоль ливанской границы. Это было сделано в ответ на обстрелы в среду".

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Детали: Израильские военные добавили, что среди пораженных целей - наблюдательный пункт с обзором моря.

По их словам, из этого пункта были выпущены ракеты по Рош-ха-Никри.

צה״ל תקף בשעות האחרונות מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הגבול עם לבנון. בין המטרות נתקפה עמדת תצפית לכיוון הים ממנה שוגר ירי נ״ט לעבר ראש הנקרה אתמול.

התקיפות בוצעו בתגובה לאירועי הירי לעבר ישראל ביממה האחרונה>> pic.twitter.com/pqn2srEgN0 ВИДЕО ДНЯ October 19, 2023

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