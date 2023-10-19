Израиль атаковал объекты "Хезболлы" в Ливане
Четверг, 19 октября 2023, 04:42
ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане.
Источник: ЦАХАЛ
Дословно: "За последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по объектам, принадлежащим Хезболле, вдоль ливанской границы. Это было сделано в ответ на обстрелы в среду".
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Детали: Израильские военные добавили, что среди пораженных целей - наблюдательный пункт с обзором моря.
По их словам, из этого пункта были выпущены ракеты по Рош-ха-Никри.
צה״ל תקף בשעות האחרונות מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הגבול עם לבנון. בין המטרות נתקפה עמדת תצפית לכיוון הים ממנה שוגר ירי נ״ט לעבר ראש הנקרה אתמול.
התקיפות בוצעו בתגובה לאירועי הירי לעבר ישראל ביממה האחרונה>> pic.twitter.com/pqn2srEgN0— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 19, 2023ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 13 октября в Ливане журналисты Reuters и Al Jazeera попали под обстрел во время работы: один человек погиб и трое ранены.
- Видеооператор Reuters погиб, а шестеро других журналистов получили ранения.
- Ливанское движение "Хезболла" заявило, что "полностью готово" присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, когда придет время.
- Армия Израиля 16 октября заявила, что нанесла ответный удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.