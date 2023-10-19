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Израиль атаковал объекты "Хезболлы" в Ливане

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 октября 2023, 04:42
Израиль атаковал объекты Хезболлы в Ливане
ЦАХАЛ атакует объекты "Хезболлы", скриншот видео

ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане.

Источник: ЦАХАЛ

Дословно: "За последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по объектам, принадлежащим Хезболле, вдоль ливанской границы. Это было сделано в ответ на обстрелы в среду".

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Детали: Израильские военные добавили, что среди пораженных целей - наблюдательный пункт с обзором моря.

По их словам, из этого пункта были выпущены ракеты по Рош-ха-Никри.

Предыстория:

  • 13 октября в Ливане журналисты Reuters и Al Jazeera попали под обстрел во время работы: один человек погиб и трое ранены.
  • Видеооператор Reuters погиб, а шестеро других журналистов получили ранения.
  • Ливанское движение "Хезболла" заявило, что "полностью готово" присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, когда придет время.
  • Армия Израиля 16 октября заявила, что нанесла ответный удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Темы: ИзраильЛиванвойна
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