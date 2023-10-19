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Супутник показав, як виглядає аеродром Луганська після ударів ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 19 жовтня 2023, 09:52
Супутник показав, як виглядає аеродром Луганська після ударів ЗСУ
Аеродром Луганська після удару ЗСУ, супутникові фото PLanet Labs, Схеми

ЗМІ оприлюднили супутниковий знімок Міжнародного аеропорту "Луганськ" після ударів Збройних сил України в ніч на 17 жовтня.

Джерело: Схеми (Радіо Свобода) із посиланням на супутниковий знімок Planet Labs 

Деталі: Знімок зроблений 18 жовтня. Супутник зафіксував пошкодження на летовищі після ударів українських військових.

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Схеми
 

Передісторія: 

  • Зранку 17 жовтня Генштаб підтвердив, що ЗСУ вночі завдали ударів по аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська.
  • Сили спецоперацій повідомили, що було пошкоджено злітно-посадкові смуги аеродромів і уражено 9 гелікоптерів, спецтехніку, пускову установку ППО та склад боєприпасів.
  • Зранку 18 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу українські захисники знищили 6 гелікоптерів та літак Су-25 армії РФ.
  • Ввечері того ж дня ЗМІ оприлюднили супутникові знімки аеродрому під окупованим Бердянськом. 

Теми: ЛуганськаеродромЗбройні силивійна
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