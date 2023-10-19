Супутник показав, як виглядає аеродром Луганська після ударів ЗСУ
Четвер, 19 жовтня 2023, 09:52
ЗМІ оприлюднили супутниковий знімок Міжнародного аеропорту "Луганськ" після ударів Збройних сил України в ніч на 17 жовтня.
Джерело: Схеми (Радіо Свобода) із посиланням на супутниковий знімок Planet Labs
Деталі: Знімок зроблений 18 жовтня. Супутник зафіксував пошкодження на летовищі після ударів українських військових.
Реклама:
Передісторія:
- Зранку 17 жовтня Генштаб підтвердив, що ЗСУ вночі завдали ударів по аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська.
- Сили спецоперацій повідомили, що було пошкоджено злітно-посадкові смуги аеродромів і уражено 9 гелікоптерів, спецтехніку, пускову установку ППО та склад боєприпасів.
- Зранку 18 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу українські захисники знищили 6 гелікоптерів та літак Су-25 армії РФ.
- Ввечері того ж дня ЗМІ оприлюднили супутникові знімки аеродрому під окупованим Бердянськом.