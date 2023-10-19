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Спутник показал, как выглядит аэродром Луганска после ударов ВСУ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 19 октября 2023, 09:52
Спутник показал, как выглядит аэродром Луганска после ударов ВСУ
Аэродром Луганска после удара ВСУ, спутниковые фото PLanet Labs, Схеми

СМИ обнародовали спутниковый снимок Международного аэропорта "Луганск" после ударов Вооруженных сил Украины в ночь на 17 октября.

Источник: Схеми (Радио Свобода) со ссылкой на спутниковый снимок Planet Labs 

Детали: Снимок сделан 18 октября. Спутник зафиксировал повреждения на аэродроме после ударов украинских военных.

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Схеми
 

Что предшествовало

  • Утром 17 октября Генштаб подтвердил, что ВСУ ночью нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.
  • Силы спецопераций сообщили, что были повреждены взлетно-посадочные полосы аэродромов и поражены 9 вертолетов, спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов.
  • Утром 18 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 6 вертолетов и самолет Су-25 армии РФ.
  • Вечером того же дня СМИ обнародовали спутниковые снимки аэродрома под оккупированным Бердянском.

Темы: ЛуганскаэродромВооруженные силывойна
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