Спутник показал, как выглядит аэродром Луганска после ударов ВСУ
Четверг, 19 октября 2023, 09:52
СМИ обнародовали спутниковый снимок Международного аэропорта "Луганск" после ударов Вооруженных сил Украины в ночь на 17 октября.
Источник: Схеми (Радио Свобода) со ссылкой на спутниковый снимок Planet Labs
Детали: Снимок сделан 18 октября. Спутник зафиксировал повреждения на аэродроме после ударов украинских военных.
Реклама:
Что предшествовало
- Утром 17 октября Генштаб подтвердил, что ВСУ ночью нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.
- Силы спецопераций сообщили, что были повреждены взлетно-посадочные полосы аэродромов и поражены 9 вертолетов, спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов.
- Утром 18 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 6 вертолетов и самолет Су-25 армии РФ.
- Вечером того же дня СМИ обнародовали спутниковые снимки аэродрома под оккупированным Бердянском.