Росія посилила роль авіації флоту, щоб контролювати Чорне море − британська розвідка

Росія посилює залучення морської авіації Чорноморського флоту для контролю та операцій в акваторії Чорного моря, повідомляє британська розвідка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну від 2 жовтня

Деталі: Зазначається, що останніми тижнями авіаційна компонента почала відігравати особливо значущу роль в операціях ЧФ РФ. Зокрема, літаки патрулюють з повітря, щоб на ранній стадії виявляти морські дрони.

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Ключову роль у цій діяльності для РФ відіграє літак-амфібія Бе-12, який вилітає з баз в окупованому Криму.

Водночас літаки Су-24 (FENCER і FLANKER за кодифікацією НАТО) залучають до ударних операцій − зокрема, до таких, як останній удар по острову Зміїний.

Дослівно розвідка: "Оскільки все більше діяльності флоту, ймовірно, зміщується до Новоросійська, з огляду на зростання загрози для Севастополя, Росія намагається використовувати спроможності морської авіації, щоб проєктувати силу на північно-західний район Чорного моря".

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