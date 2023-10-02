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Росія посилила роль авіації флоту, щоб контролювати Чорне море − британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 2 жовтня 2023, 10:10
Росія посилила роль авіації флоту, щоб контролювати Чорне море − британська розвідка
Російський Су-24. Фото mil.ru

Росія посилює залучення морської авіації Чорноморського флоту для контролю та операцій в акваторії Чорного моря, повідомляє британська розвідка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну від 2 жовтня

Деталі: Зазначається, що останніми тижнями авіаційна компонента почала відігравати особливо значущу роль в операціях ЧФ РФ. Зокрема, літаки патрулюють з повітря, щоб на ранній стадії виявляти морські дрони. 

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Ключову роль у цій діяльності для РФ відіграє літак-амфібія Бе-12, який вилітає з баз в окупованому Криму. 

Водночас літаки Су-24 (FENCER і FLANKER за кодифікацією НАТО) залучають до ударних операцій − зокрема, до таких, як останній удар по острову Зміїний. 

Дослівно розвідка: "Оскільки все більше діяльності флоту, ймовірно, зміщується до Новоросійська, з огляду на зростання загрози для Севастополя, Росія намагається використовувати спроможності морської авіації, щоб проєктувати силу на північно-західний район Чорного моря".

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Теми: РосіяЧФ РосіїЧорне мореавіа
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