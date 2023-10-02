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Україна отримала від Польщі перші танки Leopard після ремонту

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 2 жовтня 2023, 18:15
Україна отримала від Польщі перші танки Leopard після ремонту
танк Leopard, фото PGZ

Польща передала Україні перші відремонтовані танки Leopard. Техніку лагодили на заводі Бумар-Лабенди.

Джерело: компанія Польська зброярська група (PGZ) у Twitter (X), пише "Європейська правда"

При цьому, запевнили в компанії, ремонтні роботи над наступними машинами тривають.

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"Це наочно демонструє, що нашим пріоритетом є надання реальної допомоги українським військовим на лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

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PGZ також зазначила, що постійно розширює співпрацю у сфері постачання боєприпасів, запчастин та сервісного обслуговування техніки.

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Теми: танкиПольщаУкраїна
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