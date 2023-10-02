Україна отримала від Польщі перші танки Leopard після ремонту

Польща передала Україні перші відремонтовані танки Leopard. Техніку лагодили на заводі Бумар-Лабенди.

Джерело: компанія Польська зброярська група (PGZ) у Twitter (X), пише "Європейська правда"

При цьому, запевнили в компанії, ремонтні роботи над наступними машинами тривають.

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Podczas gdy inni składają deklaracje odnoszące się do przyszłości, my w porozumieniu ze stroną ukraińską działamy. Pierwsze ekspresowo wyremontowane w Bumarze-Łabędy czołgi Leopard zostały odebrane przez stronę ukraińską 🇺🇦 Nad kolejnymi wozami prace trwają. pic.twitter.com/anWXVvIbC5 — Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) October 2, 2023

"Це наочно демонструє, що нашим пріоритетом є надання реальної допомоги українським військовим на лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

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PGZ також зазначила, що постійно розширює співпрацю у сфері постачання боєприпасів, запчастин та сервісного обслуговування техніки.

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