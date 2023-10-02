Украина получила от Польши первые танки Leopard после ремонта

Польша передала Украине первые отремонтированные танки Leopard. Технику чинили на заводе Бумар-Лабенды.

Источник: компания Польская оружейная группа (PGZ) в Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Детали: При этом, заверили в компании, ремонтные работы над следующими машинами продолжаются.

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Podczas gdy inni składają deklaracje odnoszące się do przyszłości, my w porozumieniu ze stroną ukraińską działamy. Pierwsze ekspresowo wyremontowane w Bumarze-Łabędy czołgi Leopard zostały odebrane przez stronę ukraińską 🇺🇦 Nad kolejnymi wozami prace trwają. pic.twitter.com/anWXVvIbC5 — Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) October 2, 2023

"Это наглядно демонстрирует, что нашим приоритетом является оказание реальной помощи украинским военным на линии фронта", – говорится в сообщении.

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PGZ также отметила, что постоянно расширяет сотрудничество в сфере поставок боеприпасов, запчастей и сервисного обслуживания техники.

Напомним: