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Украина получила от Польши первые танки Leopard после ремонта

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 18:15
Украина получила от Польши первые танки Leopard после ремонта
танк Leopard, фото PGZ

Польша передала Украине первые отремонтированные танки Leopard. Технику чинили на заводе Бумар-Лабенды.

Источник: компания Польская оружейная группа (PGZ) в Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Детали: При этом, заверили в компании, ремонтные работы над следующими машинами продолжаются.

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"Это наглядно демонстрирует, что нашим приоритетом является оказание реальной помощи украинским военным на линии фронта", – говорится в сообщении.

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PGZ также отметила, что постоянно расширяет сотрудничество в сфере поставок боеприпасов, запчастей и сервисного обслуживания техники.

Напомним:

Темы: танкиПольшаУкраина
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