Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина получила от Польши первые танки Leopard после ремонта

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 18:15
Украина получила от Польши первые танки Leopard после ремонта
танк Leopard, фото PGZ

Польша передала Украине первые отремонтированные танки Leopard. Технику чинили на заводе Бумар-Лабенды.

Источник: компания Польская оружейная группа (PGZ) в Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Детали: При этом, заверили в компании, ремонтные работы над следующими машинами продолжаются.

Реклама:

"Это наглядно демонстрирует, что нашим приоритетом является оказание реальной помощи украинским военным на линии фронта", – говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

PGZ также отметила, что постоянно расширяет сотрудничество в сфере поставок боеприпасов, запчастей и сервисного обслуживания техники.

Напомним:

Темы: танкиПольшаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Зеленский: Пауза после 11-го пакета санкций уже слишком затянулась
Politico: США подготовили тайную стратегию для Украины. Большое внимание к борьбе с коррупцией
Россия атаковала объект ДТЭК в Днепропетровской области
NYT: Россия может планировать испытание ракеты с ядерным двигателем
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: