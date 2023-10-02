Украина получила от Польши первые танки Leopard после ремонта
Польша передала Украине первые отремонтированные танки Leopard. Технику чинили на заводе Бумар-Лабенды.
Источник: компания Польская оружейная группа (PGZ) в Twitter (X), пишет "Европейская правда"
Детали: При этом, заверили в компании, ремонтные работы над следующими машинами продолжаются.
Podczas gdy inni składają deklaracje odnoszące się do przyszłości, my w porozumieniu ze stroną ukraińską działamy. Pierwsze ekspresowo wyremontowane w Bumarze-Łabędy czołgi Leopard zostały odebrane przez stronę ukraińską 🇺🇦 Nad kolejnymi wozami prace trwają. pic.twitter.com/anWXVvIbC5— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) October 2, 2023
"Это наглядно демонстрирует, что нашим приоритетом является оказание реальной помощи украинским военным на линии фронта", – говорится в сообщении.
PGZ также отметила, что постоянно расширяет сотрудничество в сфере поставок боеприпасов, запчастей и сервисного обслуживания техники.
Напомним:
- Ранее Берлин достиг с Варшавой согласия о создании центра ремонта танков Leopard 2, которые получили повреждения на поле боя в Украине.
- В июле министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что в польском Гливице на заводе Бумар-Лабенды начал работу центр обслуживания и ремонта танков Leopard 2, которые получила Украина.
- Центр должен был открыться в конце мая. После переговоров в апреле с министром обороны Мариушем Блащаком его немецкий коллега Борис Писториус заявил, что обе стороны вышли на завершающую стадию имплементации.