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Повітряні сили прокоментували російські МіГи в Севастополі: Сьогодні тут, завтра – там

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 жовтня 2023, 17:56
Повітряні сили прокоментували російські МіГи в Севастополі: Сьогодні тут, завтра – там
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В контексті інформації про розміщення винищувачів МіГ-31 в тимчасово окупованому Криму Повітряні сили України нагадали, що для авіації не грає визначальну роль місце дислокації, адже це дуже мобільна річ.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Нічого нового зрештою. "Страшилки путіна" про патрулювання з "Кинджалами" в Чорному морі, які він розповідав на весь світ. Але я хочу наголосити: Росія використовує багато аеродромів для ударів по Україні, близько 40, а авіація це річ мобільна: сьогодні тут, завтра там. Не обов’язково вони будуть використовувати Бельбек для літаків МіГ-31 (крім того, існує дві модифікації цих винищувачів: МіГ-31БМ та МіГ-31К, носієм ракети Х-47 "Кинджал" є остання).

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Сьогодні можуть знаходитись, а завтра перелетять десь у Ростов чи подалі. Для авіації немає жодних проблем здійснити переліт і з дальніх аеродромів здійснювати те саме патрулювання. Єдине – збільшується час підльоту".

Теми: Чорне мореавіаПовітряні сили ЗСУвійна
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