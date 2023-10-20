Воздушные силы прокомментировали российские МиГи в Севастополе: Сегодня здесь, завтра – там

В контексте информации о размещении истребителей МиГ-31 во временно оккупированном Крыму Воздушные силы Украины напомнили, что для авиации не играет определяющую роль место дислокации, ведь это очень мобильная вещь.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Ничего нового в конце концов. "Страшилки путина" о патрулировании с "Кинжалами" в Черном море, которые он рассказывал на весь мир. Но я хочу подчеркнуть: Россия использует много аэродромов для ударов по Украине, около 40, а авиация это вещь мобильная: сегодня здесь, завтра там. Не обязательно они будут использовать Бельбек для самолетов МиГ-31 (кроме того, существует две модификации этих истребителей: МиГ-31БМ и МиГ-31К, носителем ракеты Х-47 "Кинжал" является последняя).

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Сегодня могут находиться, а завтра перелетят куда-то в Ростов или подальше. Для авиации нет никаких проблем осуществить перелет и с дальних аэродромов осуществлять то же патрулирование. Единственное - увеличивается время подлета".