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США на Близькому Сході розгортають додаткову ППО і готують війська – Пентагон

"Українська правда"Неділя, 22 жовтня 2023, 06:35
США на Близькому Сході розгортають додаткову ППО і готують війська – Пентагон
Будівля Пентагону, ФОТО STATE-USA.COM

США на Близькому Сході розгортають додаткову протиповітряну оборону та готують війська на випадок надзвичайних ситуацій.

Джерело: заява міністра оборони США Ллойда Остіна на сайті Пентагону

Пряма мова Остіна: "Після детального обговорення з президентом Байденом нещодавню ескалацію з боку Ірану та його проксі-сил у регіоні Близького Сходу я сьогодні розпорядився вжити низку додаткових кроків для подальшого зміцнення позиції Міністерства оборони (США - ред.) в регіоні. Ці кроки посилять регіональні зусилля зі стримування, посилять захист сил США в регіоні та допоможуть у захисті Ізраїлю".

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Деталі: За словами очільника Пентагону, він перенаправив авіаносну ударну групу USS Dwight D. Eisenhower до зони відповідальності Центрального командування. Ця авіаносна ударна група буде доповненням до авіаносця USS Gerald R. Ford, яка зараз діє у східній частині Середземного моря. 

Остін вважає, що це дасть можливість реагувати на низку непередбачуваних обставин.

Він також активував розгортання батареї Терміналу оборони високогірної зони (THAAD), і додаткових батальйонів Patriot по всьому регіоні.

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Окрім цього, Остін наказав підготувати додаткові сили на випадок надзвичайних ситуацій, щоб підвищити їхню здатність швидко реагувати на виклики.

Передісторія: 

Теми: Близький СхідСША
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