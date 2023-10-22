США на Ближнем Востоке разворачивают дополнительную ПВО и готовят войска – заявление Пентагона
США на Ближнем Востоке разворачивают дополнительную противовоздушную оборону и готовят войска на случай чрезвычайных ситуаций.
Источник: заявление министра обороны США Ллойда Остина на сайте Пентагона
Прямая речь Остина: "После детального обсуждения с президентом Байденом недавней эскалации со стороны Ирана и его прокси-сил в регионе Ближнего Востока я сегодня распорядился принять ряд дополнительных шагов для дальнейшего укрепления позиции Министерства обороны (США - ред.) в регионе. Эти шаги усилят региональные усилия по сдерживанию, усилят защиту сил США в регионе и помогут в защите Израиля".
Детали: По словам главы Пентагона, он перенаправил авианосную ударную группу USS Dwight D. Eisenhower в зону ответственности Центрального командования. Эта авианосная ударная группа будет дополнением к авианосцу USS Gerald R. Ford, которая сейчас действует в восточной части Средиземного моря.
Остин считает, что это даст возможность реагировать на ряд непредвиденных обстоятельств.
Он также активировал развертывание батареи Терминала обороны высокогорной зоны (THAAD), і дополнительных батальонов Patriot по всему региону.
Кроме этого, Остин приказал подготовить дополнительные силы на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы повысить их способность быстро реагировать на вызовы.
Предыстория:
- 19 октября эсминец США сбил три наземные ракеты и несколько беспилотников, которые, вероятно, запустили боевики-хуситы с территории Йемена.
- В этот же день военные базы США на Ближнем Востоке атаковали: беспилотники нанесли удар по базе США в Сирии Аль-Танф и ракетный удар произошел на другой базе США в Сирии - Коноко, в Ираке США также перехватили три ударных беспилотника.
- 15 октября стало известно, что Пентагон отправил вторую авианосную ударную группу в восточное Средиземноморье вблизи Израиля, чтобы сдержать Иран или Хезболлу от присоединения к конфликту между Израилем и ХАМАС.
- 9 октября Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец USS Gerald R. Ford и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.
- Ранее США заявляли, что готовят подразделение морской пехоты быстрого реагирования для возможного развертывания в Израиле.