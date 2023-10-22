Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США на Ближнем Востоке разворачивают дополнительную ПВО и готовят войска – заявление Пентагона

"Украинская правда"Воскресенье, 22 октября 2023, 06:35
США на Ближнем Востоке разворачивают дополнительную ПВО и готовят войска – заявление Пентагона
Здание Пентагона, ФОТО STATE-USA.COM

США на Ближнем Востоке разворачивают дополнительную противовоздушную оборону и готовят войска на случай чрезвычайных ситуаций.

Источник: заявление министра обороны США Ллойда Остина на сайте Пентагона

Прямая речь Остина: "После детального обсуждения с президентом Байденом недавней эскалации со стороны Ирана и его прокси-сил в регионе Ближнего Востока я сегодня распорядился принять ряд дополнительных шагов для дальнейшего укрепления позиции Министерства обороны (США - ред.) в регионе. Эти шаги усилят региональные усилия по сдерживанию, усилят защиту сил США в регионе и помогут в защите Израиля".

Реклама:

Детали: По словам главы Пентагона, он перенаправил авианосную ударную группу USS Dwight D. Eisenhower в зону ответственности Центрального командования. Эта авианосная ударная группа будет дополнением к авианосцу USS Gerald R. Ford, которая сейчас действует в восточной части Средиземного моря. 

Остин считает, что это даст возможность реагировать на ряд непредвиденных обстоятельств.

Он также активировал развертывание батареи Терминала обороны высокогорной зоны (THAAD), і дополнительных батальонов Patriot по всему региону.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме этого, Остин приказал подготовить дополнительные силы на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы повысить их способность быстро реагировать на вызовы.

Предыстория: 

Темы: Ближний ВостокСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Представителя России впервые в истории не избрали в состав Международного суда ООН

Более 60% украинцев верят во вступление в ЕС менее чем через 10 лет - опрос

видеоПодросток из Мариуполя, которому вручили в РФ повестку, попросил Зеленского вернуть его домой

Зеленский провел совещание с ГУР: Есть важные результаты работы разведки

В Украине осталось всего два миллиардера: в прошлом году их было девять

Гибель помощника Залужного: прокуратура обжалует решение суда в отношении подозреваемого офицера

Все новости...
Ближний Восток
Более 20 военных ранены из-за атак беспилотников на американские базы – NBC News
Ливан пострадает, если его втянут в конфликт – Блинкен
Шольц разозлился из-за циничных заявлений Путина о войне на Ближнем Востоке
Последние новости
23:46
Трамп рассматривает на должность своего потенциального вице-президента антиукраинского телеведущего
23:38
Телескоп Вебба обнаружил самую дальнюю галактику-двойника Млечного Пути
22:59
фото, видеоВ Виннице вспыхнул масштабный пожар на складах с ламинатом
22:48
Экономические новости 9 ноября: госбюджет-2024 приняли, инфляция снизилась до 5,3%
22:23
Представителя России впервые в истории не избрали в состав Международного суда ООН
22:17
фотоСлужебная собака попала под колеса мотоцикла: его спасли одесские патрульные
21:59
Украинцы назвали главные препятствия на пути к членству в ЕС, коррупция - на первом месте
21:59
Вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19 при инфицировании "Пиролой" – врач
21:52
Для восстановления Украине нужны все замороженные активы РФ, а не только проценты - Минюст
21:50
В Херсонской области из-за вечерних обстрелов пострадал мужчина
Все новости...
Реклама: