США на Ближнем Востоке разворачивают дополнительную ПВО и готовят войска – заявление Пентагона

США на Ближнем Востоке разворачивают дополнительную противовоздушную оборону и готовят войска на случай чрезвычайных ситуаций.

Источник: заявление министра обороны США Ллойда Остина на сайте Пентагона

Прямая речь Остина: "После детального обсуждения с президентом Байденом недавней эскалации со стороны Ирана и его прокси-сил в регионе Ближнего Востока я сегодня распорядился принять ряд дополнительных шагов для дальнейшего укрепления позиции Министерства обороны (США - ред.) в регионе. Эти шаги усилят региональные усилия по сдерживанию, усилят защиту сил США в регионе и помогут в защите Израиля".

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Детали: По словам главы Пентагона, он перенаправил авианосную ударную группу USS Dwight D. Eisenhower в зону ответственности Центрального командования. Эта авианосная ударная группа будет дополнением к авианосцу USS Gerald R. Ford, которая сейчас действует в восточной части Средиземного моря.

Остин считает, что это даст возможность реагировать на ряд непредвиденных обстоятельств.

Он также активировал развертывание батареи Терминала обороны высокогорной зоны (THAAD), і дополнительных батальонов Patriot по всему региону.

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Кроме этого, Остин приказал подготовить дополнительные силы на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы повысить их способность быстро реагировать на вызовы.

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