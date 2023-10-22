"Новая почта" обнародовала имена и возраст погибших под Харьковом сотрудников

коллаж с фото погибших сотрудников, "Новая почта" в Facebook

Компания "Новая почта" опубликовала имена и возраст своих сотрудников, погибших 21 октября в результате удара российской ракеты по терминалу под Харьковом.

Источник: Новая почта

Дословно: "Вечером 21.10.2023 шесть новопочтовиков погибли из-за прицельного удара российскими ракетами по терминалу Новой почты в Харькове.

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Читаем их имена вслух в знак памяти и скорби:

Александр Темников, 31 год

Дмитрий Герасичкин, 30 лет

Артем Акопов, 21 год

Александр Бижанов, 22 года

Владислав Панков, 28 лет

Алексей Ермола, 23 года".

Детали: В компании обещают рассказать о каждом из них.

Предыстория: