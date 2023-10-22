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"Новая почта" обнародовала имена и возраст погибших под Харьковом сотрудников

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 октября 2023, 21:51
Новая почта обнародовала имена и возраст погибших под Харьковом сотрудников
коллаж с фото погибших сотрудников, "Новая почта" в Facebook

Компания "Новая почта" опубликовала имена и возраст своих сотрудников, погибших 21 октября в результате удара российской ракеты по терминалу под Харьковом.

Источник: Новая почта

Дословно: "Вечером 21.10.2023 шесть новопочтовиков погибли из-за прицельного удара российскими ракетами по терминалу Новой почты в Харькове.

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Читаем их имена вслух в знак памяти и скорби:

  • Александр Темников, 31 год
  • Дмитрий Герасичкин, 30 лет
  • Артем Акопов, 21 год
  • Александр Бижанов, 22 года
  • Владислав Панков, 28 лет
  • Алексей Ермола, 23 года".

Детали: В компании обещают рассказать о каждом из них.

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Темы: Харьковская областьракетный удар
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