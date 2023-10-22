"Новая почта" обнародовала имена и возраст погибших под Харьковом сотрудников
Воскресенье, 22 октября 2023, 21:51
Компания "Новая почта" опубликовала имена и возраст своих сотрудников, погибших 21 октября в результате удара российской ракеты по терминалу под Харьковом.
Источник: Новая почта
Дословно: "Вечером 21.10.2023 шесть новопочтовиков погибли из-за прицельного удара российскими ракетами по терминалу Новой почты в Харькове.
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Читаем их имена вслух в знак памяти и скорби:
- Александр Темников, 31 год
- Дмитрий Герасичкин, 30 лет
- Артем Акопов, 21 год
- Александр Бижанов, 22 года
- Владислав Панков, 28 лет
- Алексей Ермола, 23 года".
Детали: В компании обещают рассказать о каждом из них.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В субботу вечером российская ракета попала в терминал "Новой почты" в Харьковской области.
- По последней информации, вследствие удара погибло 6 и ранено 17 человек, все - работники "Новой почты".
- У работников, которые там находились, не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирена прозвучала за секунды до взрыва.
- По предварительным данным, обстрел был осуществлен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.