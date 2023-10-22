Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Новая почта" обнародовала имена и возраст погибших под Харьковом сотрудников

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 октября 2023, 21:51
Новая почта обнародовала имена и возраст погибших под Харьковом сотрудников
коллаж с фото погибших сотрудников, "Новая почта" в Facebook

Компания "Новая почта" опубликовала имена и возраст своих сотрудников, погибших 21 октября в результате удара российской ракеты по терминалу под Харьковом.

Источник: Новая почта

Дословно: "Вечером 21.10.2023 шесть новопочтовиков погибли из-за прицельного удара российскими ракетами по терминалу Новой почты в Харькове.

Реклама:

Читаем их имена вслух в знак памяти и скорби:

  • Александр Темников, 31 год
  • Дмитрий Герасичкин, 30 лет
  • Артем Акопов, 21 год
  • Александр Бижанов, 22 года
  • Владислав Панков, 28 лет
  • Алексей Ермола, 23 года".

Детали: В компании обещают рассказать о каждом из них.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Харьковская областьракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Харьковская область
Удар по терминалу "Новой почты": эксперты идентифицировали всех погибших
Удар по терминалу "Новой почты" на Харьковщине: возросло количество пострадавших
Россияне снова атаковали Купянский район - ранена гражданская
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: