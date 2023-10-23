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ЦАХАЛ: Ізраїль вдарив по осередках "Хезболли" і десятках об'єктів ХАМАС

Ольга Глущенко Понеділок, 23 жовтня 2023, 00:24
ЦАХАЛ: Ізраїль вдарив по осередках Хезболли і десятках об'єктів ХАМАС
ЦАХАЛ завдає ударів по об'єктах ХАМАС, скриншот

Армія оборони Ізраїлю продовжує завдавати ударів по осередках "Хезболли" і об’єктах ХАМАСу в Лівані та секторі Гази.

Джерело: The Times of Israel, ЦАХАЛ

Деталі: Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала ударів по ще двох осередках "Хезболли" на півдні Лівану, перш ніж вони встигли здійснити нову атаку на Ізраїль.

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22 жовтня оборонці Ізраїлю вдарили по семи осередках "Хезболли".

Крім того, ЦАХАЛ заявляє, що здійснює хвилю авіаударів по десятках об'єктів ХАМАС в секторі Гази.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві повідомив у суботу командування ЦАХАЛ, що військові розпочнуть операцію з усунення ХАМАС.
  • У суботу ввечері перші двадцять вантажівок із гуманітарною допомогою в'їхали в Cектор Гази у суботу через контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом.
  • Посольства попросили своїх громадян у Газі бути готовими до перетину кордону, але натовпи розчарованих палестинців з американськими, канадськими, німецькими та британськими паспортами марно чекали годинами, принаймні, вже вп'яте на цьому тижні.
  • Ізраїльські військові вночі 22 жовтня заявили, що завдали "превентивного удару" по підземному комплексу на території мечеті Аль-Ансар у Дженіні на Західному березі річки Йордан.

Теми: Ізраїльвійна
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