ЦАХАЛ: Ізраїль вдарив по осередках "Хезболли" і десятках об'єктів ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю продовжує завдавати ударів по осередках "Хезболли" і об’єктах ХАМАСу в Лівані та секторі Гази.

Джерело: The Times of Israel, ЦАХАЛ

Деталі: Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала ударів по ще двох осередках "Хезболли" на півдні Лівану, перш ніж вони встигли здійснити нову атаку на Ізраїль.

Реклама:

22 жовтня оборонці Ізраїлю вдарили по семи осередках "Хезболли".

צה"ל תקף לפני זמן קצר שתי חוליות מחבלים שזוהו בשטח לבנון, במרחב מתת והר דב.



על פי החשד החוליה במתת התכוונה לשגר טילי נ"ט לעבר שטח ישראל והחולייה בהר דב התכוונה לשגר רקטות. שתי החוליות סוכלו בטרם ירו. pic.twitter.com/ISzC7xRd97 — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 22, 2023

Крім того, ЦАХАЛ заявляє, що здійснює хвилю авіаударів по десятках об'єктів ХАМАС в секторі Гази.

ВІДЕО ДНЯ

צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זו עשרות מטרות טרור ברחבי רצועת עזה pic.twitter.com/lDTsFEKXSI — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 22, 2023

Передісторія: