ЦАХАЛ: Ізраїль вдарив по осередках "Хезболли" і десятках об'єктів ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю продовжує завдавати ударів по осередках "Хезболли" і об’єктах ХАМАСу в Лівані та секторі Гази.
Джерело: The Times of Israel, ЦАХАЛ
Деталі: Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала ударів по ще двох осередках "Хезболли" на півдні Лівану, перш ніж вони встигли здійснити нову атаку на Ізраїль.
22 жовтня оборонці Ізраїлю вдарили по семи осередках "Хезболли".
צה"ל תקף לפני זמן קצר שתי חוליות מחבלים שזוהו בשטח לבנון, במרחב מתת והר דב.— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 22, 2023
על פי החשד החוליה במתת התכוונה לשגר טילי נ"ט לעבר שטח ישראל והחולייה בהר דב התכוונה לשגר רקטות. שתי החוליות סוכלו בטרם ירו. pic.twitter.com/ISzC7xRd97
Крім того, ЦАХАЛ заявляє, що здійснює хвилю авіаударів по десятках об'єктів ХАМАС в секторі Гази.
צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זו עשרות מטרות טרור ברחבי רצועת עזה pic.twitter.com/lDTsFEKXSI— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 22, 2023
Передісторія:
- Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві повідомив у суботу командування ЦАХАЛ, що військові розпочнуть операцію з усунення ХАМАС.
- У суботу ввечері перші двадцять вантажівок із гуманітарною допомогою в'їхали в Cектор Гази у суботу через контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом.
- Посольства попросили своїх громадян у Газі бути готовими до перетину кордону, але натовпи розчарованих палестинців з американськими, канадськими, німецькими та британськими паспортами марно чекали годинами, принаймні, вже вп'яте на цьому тижні.
- Ізраїльські військові вночі 22 жовтня заявили, що завдали "превентивного удару" по підземному комплексу на території мечеті Аль-Ансар у Дженіні на Західному березі річки Йордан.