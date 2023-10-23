ЦАХАЛ: Израиль ударил по ячейкам "Хезболлы" и десяткам объектов ХАМАС
Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по ячейкам "Хезболлы" и объектам ХАМАСа в Ливане и секторе Газа.
Источник: The Times of Israel, ЦАХАЛ
Детали: Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла удары по еще двум ячейкам "Хезболлы" на юге Ливана, прежде чем они успели совершить новую атаку на Израиль.
צה"ל תקף לפני זמן קצר שתי חוליות מחבלים שזוהו בשטח לבנון, במרחב מתת והר דב.— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 22, 2023
על פי החשד החוליה במתת התכוונה לשגר טילי נ"ט לעבר שטח ישראל והחולייה בהר דב התכוונה לשגר רקטות. שתי החוליות סוכלו בטרם ירו. pic.twitter.com/ISzC7xRd97
22 октября оборонцы Израиля ударили по семи ячейкам "Хезболлы".
Кроме того, ЦАХАЛ заявляет, что осуществляет волну авиаударов по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа.
На видео, опубликованном ЦАХАЛом, показаны удары, нанесенные ранее 22 октября.
צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זו עשרות מטרות טרור ברחבי רצועת עזה pic.twitter.com/lDTsFEKXSI— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 22, 2023
Предыстория:
- Начальник штаба Армии обороны Израиля Герци Галеви сообщил в субботу командованию ЦАХАЛ, что военные начнут операцию по устранению ХАМАС.
- В субботу вечером первые двадцать грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Сектор Газы в субботу через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.
- Посольства попросили своих граждан в Газе быть готовыми к пересечению границы, но толпы разочарованных палестинцев с американскими, канадскими, немецкими и британскими паспортами тщетно ждали часами, по крайней мере, уже пятый раз на этой неделе.
- Израильские военные заявили ночью 22 октября, что нанесли "превентивный удар" по подземному комплексу на территории мечети Аль-Ансар в Дженине на Западном берегу реки Иордан.