ЦАХАЛ: Израиль ударил по ячейкам "Хезболлы" и десяткам объектов ХАМАС

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по ячейкам "Хезболлы" и объектам ХАМАСа в Ливане и секторе Газа.

Источник: The Times of Israel, ЦАХАЛ

Детали: Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла удары по еще двум ячейкам "Хезболлы" на юге Ливана, прежде чем они успели совершить новую атаку на Израиль.

Реклама:

צה"ל תקף לפני זמן קצר שתי חוליות מחבלים שזוהו בשטח לבנון, במרחב מתת והר דב.



על פי החשד החוליה במתת התכוונה לשגר טילי נ"ט לעבר שטח ישראל והחולייה בהר דב התכוונה לשגר רקטות. שתי החוליות סוכלו בטרם ירו. pic.twitter.com/ISzC7xRd97 — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 22, 2023

22 октября оборонцы Израиля ударили по семи ячейкам "Хезболлы".

Кроме того, ЦАХАЛ заявляет, что осуществляет волну авиаударов по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа.

ВИДЕО ДНЯ

На видео, опубликованном ЦАХАЛом, показаны удары, нанесенные ранее 22 октября.

צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זו עשרות מטרות טרור ברחבי רצועת עזה pic.twitter.com/lDTsFEKXSI — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 22, 2023

Предыстория: