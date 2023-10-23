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ЦАХАЛ: Израиль ударил по ячейкам "Хезболлы" и десяткам объектов ХАМАС

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 октября 2023, 00:24
ЦАХАЛ: Израиль ударил по ячейкам Хезболлы и десяткам объектов ХАМАС
ЦАХАЛ наносит удары по объектам ХАМАС, скриншот

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по ячейкам "Хезболлы" и объектам ХАМАСа в Ливане и секторе Газа.

Источник: The Times of Israel, ЦАХАЛ

Детали: Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла удары по еще двум ячейкам "Хезболлы" на юге Ливана, прежде чем они успели совершить новую атаку на Израиль.

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22 октября оборонцы Израиля ударили по семи ячейкам "Хезболлы".

Кроме того, ЦАХАЛ заявляет, что осуществляет волну авиаударов по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа.

ВИДЕО ДНЯ

На видео, опубликованном ЦАХАЛом, показаны удары, нанесенные ранее 22 октября.

Предыстория:

  • Начальник штаба Армии обороны Израиля Герци Галеви сообщил в субботу командованию ЦАХАЛ, что военные начнут операцию по устранению ХАМАС.
  • В субботу вечером первые двадцать грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Сектор Газы в субботу через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.
  • Посольства попросили своих граждан в Газе быть готовыми к пересечению границы, но толпы разочарованных палестинцев с американскими, канадскими, немецкими и британскими паспортами тщетно ждали часами, по крайней мере, уже пятый раз на этой неделе.
  • Израильские военные заявили ночью 22 октября, что нанесли "превентивный удар" по подземному комплексу на территории мечети Аль-Ансар в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

Темы: Израильвойна
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