Президент Ізраїлю про Палестину: Я не можу говорити про дві держави, коли моя нація стікає кров'ю

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ не готовий говорити про реалізацію ідеї щодо створення Палестинської держави, доки йде боротьба з палестинською терористичною організацією ХАМАС.

Джерело: "Sky News"

Деталі: Герцоґ відкинув звинувачення в тому, що ізраїльські бомбардування Гази мають непропорційний вплив на цивільне населення, і заявив, що Ізраїль не має іншого вибору, окрім як ліквідувати ХАМАС.

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"У нас реалістичні цілі. Ми говоримо, що хочемо знищити військову інфраструктуру ХАМАСу. Ми сказали це чітко. Ми обережні. Минуло вже два тижні, і ми не проводили операцій на місцях, тому що ми обережні", – зазначив він.

На запитання про те, що станеться з Газою, якщо Ізраїль знищить ХАМАС, президент Ізраїлю сказав, що це рішення буде за прем'єром Беньяміном Нетаньяху.

Герцоґ не захотів говорити про можливість створення Палестинської держави.

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Пряма мова: "Реальність зруйнована. Люди ставлять собі глибокі питання. Чи можливо це? Чи можу я помиритися з сусідом, який хоче відрізати голови моїм дітям? Чи це можливо?

Я не можу обговорювати це (рішення про дві держави – ред.) зараз, коли моя нація стікає кров'ю, болить і страждає.

Я завжди думаю про те, яке бачення ми можемо створити. Я вірю у включення Ізраїлю в регіон. В рамках цього процесу ми повинні знайти спосіб подальшого життя з палестинцями, але не тоді, коли вони святкують той факт, що стільки тисяч ізраїльтян вбито в результаті найжахливішого терористичного нападу в сучасності".

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