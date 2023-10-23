Президент Ізраїлю про Палестину: Я не можу говорити про дві держави, коли моя нація стікає кров'ю
Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ не готовий говорити про реалізацію ідеї щодо створення Палестинської держави, доки йде боротьба з палестинською терористичною організацією ХАМАС.
Джерело: "Sky News"
Деталі: Герцоґ відкинув звинувачення в тому, що ізраїльські бомбардування Гази мають непропорційний вплив на цивільне населення, і заявив, що Ізраїль не має іншого вибору, окрім як ліквідувати ХАМАС.
"У нас реалістичні цілі. Ми говоримо, що хочемо знищити військову інфраструктуру ХАМАСу. Ми сказали це чітко. Ми обережні. Минуло вже два тижні, і ми не проводили операцій на місцях, тому що ми обережні", – зазначив він.
На запитання про те, що станеться з Газою, якщо Ізраїль знищить ХАМАС, президент Ізраїлю сказав, що це рішення буде за прем'єром Беньяміном Нетаньяху.
Герцоґ не захотів говорити про можливість створення Палестинської держави.
Пряма мова: "Реальність зруйнована. Люди ставлять собі глибокі питання. Чи можливо це? Чи можу я помиритися з сусідом, який хоче відрізати голови моїм дітям? Чи це можливо?
Я не можу обговорювати це (рішення про дві держави – ред.) зараз, коли моя нація стікає кров'ю, болить і страждає.
Я завжди думаю про те, яке бачення ми можемо створити. Я вірю у включення Ізраїлю в регіон. В рамках цього процесу ми повинні знайти спосіб подальшого життя з палестинцями, але не тоді, коли вони святкують той факт, що стільки тисяч ізраїльтян вбито в результаті найжахливішого терористичного нападу в сучасності".
Передісторія:
- Новий виток збройного конфлікту між ізраїльтянами та палестинцями почався 7 жовтня, коли ХАМАС масовано атакував Ізраїль та взяв заручників.
- Міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус заявив, що наземну операцію у Секторі Гази скасують, якщо ХАМАС звільнить усіх заручників і здасться.
- 16 жовтня президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС має бути знищений, але потрібно зберегти шлях до Палестинської держави.
- У зверненні 19 жовтня Байден підтвердив підтримку рішення про дві держави. За його словами, "Ізраїль і палестинці однаково заслуговують на те, щоб жити в безпеці, гідності та мирі". Президент США заявив, що ХАМАС "не представляє палестинський народ", а використовує палестинців "як живого щита".
- Російський диктатор Володимир Путін, який захопив частину України й веде війну проти неї, заявляв про необхідність створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі.