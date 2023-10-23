Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Ізраїлю про Палестину: Я не можу говорити про дві держави, коли моя нація стікає кров'ю

Олена РощінаПонеділок, 23 жовтня 2023, 12:34
Президент Ізраїлю про Палестину: Я не можу говорити про дві держави, коли моя нація стікає кров'ю
Isaac Herzog, Getty Images

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ не готовий говорити про реалізацію ідеї щодо створення Палестинської держави, доки йде боротьба з палестинською терористичною організацією ХАМАС.

Джерело: "Sky News"

Деталі: Герцоґ відкинув звинувачення в тому, що ізраїльські бомбардування Гази мають непропорційний вплив на цивільне населення, і заявив, що Ізраїль не має іншого вибору, окрім як ліквідувати ХАМАС.

Реклама:

"У нас реалістичні цілі. Ми говоримо, що хочемо знищити військову інфраструктуру ХАМАСу. Ми сказали це чітко. Ми обережні. Минуло вже два тижні, і ми не проводили операцій на місцях, тому що ми обережні", – зазначив він.

На запитання про те, що станеться з Газою, якщо Ізраїль знищить ХАМАС, президент Ізраїлю сказав, що це рішення буде за прем'єром Беньяміном Нетаньяху.

Герцоґ не захотів говорити про можливість створення Палестинської держави.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Реальність зруйнована. Люди ставлять собі глибокі питання. Чи можливо це? Чи можу я помиритися з сусідом, який хоче відрізати голови моїм дітям? Чи це можливо?

Я не можу обговорювати це (рішення про дві держави – ред.) зараз, коли моя нація стікає кров'ю, болить і страждає.

Я завжди думаю про те, яке бачення ми можемо створити. Я вірю у включення Ізраїлю в регіон. В рамках цього процесу ми повинні знайти спосіб подальшого життя з палестинцями, але не тоді, коли вони святкують той факт, що стільки тисяч ізраїльтян вбито в результаті найжахливішого терористичного нападу в сучасності".

Передісторія:

Теми: ІзраїльПалестинаХАМАСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Ізраїль
Президент Ізраїлю: Бойовики ХАМАСу мали інструкції з виготовлення хімзброї
ХАМАС тримає в заручниках 222 людини − армія Ізраїлю
Вибух у лікарні в Газі спричинила ракета, випущена з Гази, а не ізраїльський удар − CNN
Останні новини
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
Усі новини...
Реклама: