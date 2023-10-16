Ізраїль має знищити ХАМАС, але зберегти шлях до Палестинської держави – Байден
Президент Штатів Джо Байден заявив, що ХАМАС має бути знищений, але потрібно зберегти Палестинську державу.
Джерело: Байден в інтерв’ю телеканалу CBS
Деталі: На запитання чи повинен ХАМАС бути повністю ліквідований, Байден відповів: "Так, я вважаю".
При цьому він додав, що "повинна існувати палестинська влада"
"Потрібен шлях до палестинської держави", – сказав президент.
"Цей шлях, який називається "рішенням про дві держави", був політикою США протягом десятиліть. Він передбачає створення незалежної держави поруч з Ізраїлем для 5 мільйонів палестинців, які живуть у Газі та на Західному березі річки Йордан", – додав він.
"Зараз це не зробиться, але Ізраїль розуміє, що значна частина палестинців не поділяє погляди ХАМАСу та Хезболли", – зазначив Байден.
На його думку, після нападу ХАМАС Ізраїль мусив рішуче відреагувати.
"Ізраїль переслідує групу людей, які вчинили варварство, що за своїми наслідками не поступається Голокосту. І тому я думаю, що Ізраїль повинен відповісти. Вони повинні переслідувати ХАМАС. ХАМАС – це купка боягузів. Вони ховаються за спинами цивільних, – сказав президент США і додав: Я впевнений – ізраїльтяни зроблять все, що в їхніх силах, щоб уникнути вбивства невинних цивільних осіб".
Нагадаємо: За повідомленням ЗМІ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запросив президента США Байдена відвідати Ізраїль.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- 10 жовтня Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.