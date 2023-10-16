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Ізраїль має знищити ХАМАС, але зберегти шлях до Палестинської держави – Байден

Ольга Глущенко Понеділок, 16 жовтня 2023, 06:54
Ізраїль має знищити ХАМАС, але зберегти шлях до Палестинської держави – Байден
ДЖО БАЙДЕН, фото: GETTY IMAGES

Президент Штатів Джо Байден заявив, що ХАМАС має бути знищений, але потрібно зберегти Палестинську державу.

Джерело: Байден в інтерв’ю телеканалу CBS

Деталі: На запитання чи повинен ХАМАС бути повністю ліквідований, Байден відповів: "Так, я вважаю".

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При цьому він додав, що "повинна існувати палестинська влада"

"Потрібен шлях до палестинської держави", – сказав президент.

"Цей шлях, який називається "рішенням про дві держави", був політикою США протягом десятиліть. Він передбачає створення незалежної держави поруч з Ізраїлем для 5 мільйонів палестинців, які живуть у Газі та на Західному березі річки Йордан", – додав він.

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"Зараз це не зробиться, але Ізраїль розуміє, що значна частина палестинців не поділяє погляди ХАМАСу та Хезболли", – зазначив Байден.

На його думку, після нападу ХАМАС Ізраїль мусив рішуче відреагувати.

"Ізраїль переслідує групу людей, які вчинили варварство, що за своїми наслідками не поступається Голокосту. І тому я думаю, що Ізраїль повинен відповісти. Вони повинні переслідувати ХАМАС. ХАМАС – це купка боягузів. Вони ховаються за спинами цивільних, – сказав президент США і додав: Я впевнений – ізраїльтяни зроблять все, що в їхніх силах, щоб уникнути вбивства невинних цивільних осіб".

Нагадаємо: За повідомленням ЗМІ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запросив президента США Байдена відвідати Ізраїль.

Передісторія:

Теми: ІзраїльСектор Газивійна
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