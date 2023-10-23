Президент Израиля о Палестине: Я не могу говорить о двух государствах, когда моя нация истекает кровью
Президент Израиля Ицхак Герцог не готов говорить о реализации идеи относительно создания Палестинского государства, пока идет борьба с палестинской террористической организацией ХАМАС.
Источник: "Sky News"
Детали: Герцог отверг обвинения в том, что израильские бомбардировки Газы имеют непропорциональное влияние на гражданское население, и заявил, что Израиль не имеет другого выбора, кроме как ликвидировать ХАМАС.
"У нас реалистичные цели. Мы говорим, что хотим уничтожить военную инфраструктуру ХАМАСа. Мы сказали это четко. Мы осторожны. Прошло уже две недели, и мы не проводили операций на местах, потому что мы осторожны", – отметил он.
На вопрос о том, что произойдет с Газой, если Израиль уничтожит ХАМАС, президент Израиля сказал, что это решение будет за премьером Беньямином Нетаньяху.
Герцог не захотел говорить о возможности создания Палестинского государства.
Прямая речь: "Реальность разрушена. Люди задают себе глубокие вопросы. Возможно ли это? Могу ли я помириться с соседом, который хочет отрезать головы моим детям? Возможно ли это?
Я не могу обсуждать это (решение о двух государствах – ред.) сейчас, когда моя нация истекает кровью, болит и страдает.
Я всегда думаю о том, какое видение мы можем создать. Я верю во включение Израиля в регион. В рамках этого процесса мы должны найти способ дальнейшей жизни с палестинцами, но не тогда, когда они празднуют тот факт, что столько тысяч израильтян убито в результате самого ужасного террористического нападения в современности".
Предыстория:
- Новый виток вооруженного конфликта между израильтянами и палестинцами начался 7 октября, когда ХАМАС массированно атаковал Израиль и взял заложников.
- Международный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что наземную операцию в Секторе Газа отменят, если ХАМАС освободит всех заложников и сдастся.
- 16 октября президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но нужно сохранить путь к Палестинскому государству.
- В обращении 19 октября Байден подтвердил поддержку решения о двух государствах. По его словам, "Израиль и палестинцы одинаково заслуживают того, чтобы жить в безопасности, достоинстве и мире". Президент США заявил, что ХАМАС "не представляет палестинский народ", а использует палестинцев "в качестве живого щита".
- Российский диктатор Владимир Путин, который захватил часть Украины и ведет войну против нее, заявлял о необходимости создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.