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Президент Израиля о Палестине: Я не могу говорить о двух государствах, когда моя нация истекает кровью

Елена РощинаПонедельник, 23 октября 2023, 12:34
Президент Израиля о Палестине: Я не могу говорить о двух государствах, когда моя нация истекает кровью
Isaac Herzog, Getty Images

Президент Израиля Ицхак Герцог не готов говорить о реализации идеи относительно создания Палестинского государства, пока идет борьба с палестинской террористической организацией ХАМАС.

Источник: "Sky News"

Детали: Герцог отверг обвинения в том, что израильские бомбардировки Газы имеют непропорциональное влияние на гражданское население, и заявил, что Израиль не имеет другого выбора, кроме как ликвидировать ХАМАС.

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"У нас реалистичные цели. Мы говорим, что хотим уничтожить военную инфраструктуру ХАМАСа. Мы сказали это четко. Мы осторожны. Прошло уже две недели, и мы не проводили операций на местах, потому что мы осторожны", – отметил он.

На вопрос о том, что произойдет с Газой, если Израиль уничтожит ХАМАС, президент Израиля сказал, что это решение будет за премьером Беньямином Нетаньяху.

Герцог не захотел говорить о возможности создания Палестинского государства.

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Прямая речь: "Реальность разрушена. Люди задают себе глубокие вопросы. Возможно ли это? Могу ли я помириться с соседом, который хочет отрезать головы моим детям? Возможно ли это?

Я не могу обсуждать это (решение о двух государствах – ред.) сейчас, когда моя нация истекает кровью, болит и страдает.

Я всегда думаю о том, какое видение мы можем создать. Я верю во включение Израиля в регион. В рамках этого процесса мы должны найти способ дальнейшей жизни с палестинцами, но не тогда, когда они празднуют тот факт, что столько тысяч израильтян убито в результате самого ужасного террористического нападения в современности".

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Темы: ИзраильПалестинаХАМАСвойна
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