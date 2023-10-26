В Ізраїлі зросла кількість жертв серед українців

В Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС загинув 21 українець, у Секторі Гази – троє. Кількість жертв серед громадян України зросла, 24 жовтня було відомо про 19 загиблих в Ізраїлі і 3-х у Секторі Гази.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі УП

Пряма мова: "На жаль, зросла кількість жертв серед українців в Ізраїлі.

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Загалом нині маємо підтверджену інформацію про 21 загиблого українця, а також 1 зниклого безвісти.

У Секторі Гази – 3 загиблих (двоє дітей та доросла людина), а також 6 поранених, із яких 3 дітей. Громадяни мають поранення різного ступеню тяжкості, їм надається медична допомога".

Деталі: За його словами, 357 українців, із яких 208 жінок, висловили бажання евакуюватися із палестинського анклаву.

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За словами Ніколенка, українські дипломатичні установи підтримують із ними постійний зв‘язок.

Водночас контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні Сектору Гази та Єгипту наразі не працює. Можливості виїхати наразі немає.

Речник додав, що МЗС України спільно із партнерами працює із причетними сторонами, аби отримати дозвіл на якнайшвидше вивезення людей.

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