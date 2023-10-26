В Израиле возросло количество жертв среди украинцев

В Израиле в результате атаки ХАМАС погиб 21 украинец, в Секторе Газа - трое. Количество жертв среди граждан Украины возросло, 24 октября было известно о 19 погибших в Израиле и 3-х в Секторе Газа.

Источник: спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии УП

Прямая речь: "К сожалению, возросло количество жертв среди украинцев в Израиле.

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В целом сейчас имеем подтвержденную информацию о 21 погибшем украинце, а также 1 пропавшем без вести.

В Секторе Газа - 3 погибших (двое детей и взрослый человек), а также 6 раненых, из которых 3 детей. Граждане имеют ранения различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь".

Детали: По его словам, 357 украинцев, из которых 208 женщин, выразили желание эвакуироваться из палестинского анклава.

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По словам Николенко, украинские дипломатические учреждения поддерживают с ними постоянную связь.

В то же время контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Сектора Газа и Египта пока не работает. Возможности выехать пока нет.

Спикер добавил, что МИД Украины совместно с партнерами работает с причастными сторонами, чтобы получить разрешение на скорейший вывоз людей.

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