Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Тернопольский облсовет уволил подозреваемого в коррупции голову, который держался за кресло

Станислав ПогориловЧетверг, 26 октября 2023, 17:40
Тернопольский облсовет уволил подозреваемого в коррупции голову, который держался за кресло
МИХАИЛ ГОЛОВКО. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Депутаты Тернопольского областного совета во время сессии проголосовали за увольнение с должности председателя облсовета Михаила Головко, который в июне был задержан по подозрению во взяточничестве, но в июле уже вернулся в свое кресло.

Источник: "Суспільне" со ссылкой председательствующего сессии облсовета Владимира Болещука

Прямая речь: "Сегодня был 51 один депутат. Мы видим, что областной совет дееспособен. Он будет работать. Депутаты приняли решение, уволили председателя облсовета Михаила Головко, дали мне полномочия исполнять обязанности, обязали провести все регистрационные действия, я обязан выполнять волю депутатов. 51 голос - это больше половины, депутаты сегодня были единогласными, они уже устали от той неопределенности, от того коррупционного скандала, который длится с июня месяца, поэтому они сегодня пришли и решили этот вопрос".

Реклама:

Детали: Сейчас на сайте Тернопольского областного совета среди руководства отсутствует фамилия Михаил Головко.

Последнее сообщение Головко в Facebook - 18 июня. На запрос УП прокомментировать увольнение на момент публикации Головко не ответил.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 26 июня Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали Головко на получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух заместителей председателя Тернопольской ВГА - Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн.
  • 28 июня Головко арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн.
  • 29 июня его выпустили из следственного изолятора после внесения за него 800 тыс. гривен залога.
  • Но уже 3 июля задержанный на взятке Михаил Головко вернулся на работу.

Темы: взяткаТернополькоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
взятка
Просил взятку, чтобы "отмазать" виновника смертельного ДТП: в Кропивницком разоблачили судью
В Киеве завотделением клиники за $6 тысяч дорисовывал уклонистам "инвалидность" − прокуратура
Как деньги Зло побеждают. Рассказываем историю засекреченного приговора Злочевскому и публикуем его текст
Последние новости
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
14:54
ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ
14:51
Колонка"Людям, которые не верят в Победу, не место во власти и в командовании", – Данилов
Все новости...
Реклама: