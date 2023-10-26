Тернопольский облсовет уволил подозреваемого в коррупции голову, который держался за кресло

Депутаты Тернопольского областного совета во время сессии проголосовали за увольнение с должности председателя облсовета Михаила Головко, который в июне был задержан по подозрению во взяточничестве, но в июле уже вернулся в свое кресло.

Источник: "Суспільне" со ссылкой председательствующего сессии облсовета Владимира Болещука

Прямая речь: "Сегодня был 51 один депутат. Мы видим, что областной совет дееспособен. Он будет работать. Депутаты приняли решение, уволили председателя облсовета Михаила Головко, дали мне полномочия исполнять обязанности, обязали провести все регистрационные действия, я обязан выполнять волю депутатов. 51 голос - это больше половины, депутаты сегодня были единогласными, они уже устали от той неопределенности, от того коррупционного скандала, который длится с июня месяца, поэтому они сегодня пришли и решили этот вопрос".

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Детали: Сейчас на сайте Тернопольского областного совета среди руководства отсутствует фамилия Михаил Головко.

Последнее сообщение Головко в Facebook - 18 июня. На запрос УП прокомментировать увольнение на момент публикации Головко не ответил.

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