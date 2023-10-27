Медведчук у Росії став власником нової яхти-винищувача – ЗМІ

Обміняний в Росію кум президента країни-агресора Віктор Медведчук, якого в Україні звинуватили в державній зраді і який був одним із лідерів забороненої партії ОПЗЖ, став власником нової яхти вартістю 886 млн рублів, чи $9 млн 627 тис.

Джерело: видання "Верстка"

Деталі: Видання з′ясувало, що це швидкісна яхта Pershing 9X, яку виробник - італійська Ferretti Group - називає "винищувачем". На борту 28-метрового судна є чотири каюти з 8 спальними місцями. Загалом яхта може вмістити до 20 гостей.

Реклама:

Фото: pershing-yacht

За митними даними, які є в розпорядженні видання, судно під назвою Amore Mio спустили на воду лише 2023 року. Російську митницю воно пройшло 26 липня. Яхта підійшла до російських вод під прапором Палау, при цьому її відправником значиться компанія Lavel Fzco з ОАЕ.

Одержувачем яхти в Росії вказано АТ "Ренесанс". Згідно з аудиторським висновком від 24 лютого 2021 року, бенефіціарним власником компанії була дружина Медведчука Оксана Марченко.

Фірма оформила "тимчасове ввезення" яхти. Цю процедуру використовують, коли перебування товару на митній території недоцільне на постійній основі. До того ж вона частково звільняє декларанта від сплати митних платежів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У грудні 2022 року Агентство з розшуку та менеджменту активів України (АРМА) збиралося продати на аукціоні арештовану в Хорватії суперяхту Медведчука "Royal Romance".

Що було раніше: