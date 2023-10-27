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Медведчук в России стал владельцем новой яхты-истребителя - СМИ

Станислав ПогориловПятница, 27 октября 2023, 15:12
Медведчук в России стал владельцем новой яхты-истребителя - СМИ
Виктор Медведчук, фото: Getty Images

Обменяный в Россию кум президента страны-агрессора Виктор Медведчук, которого в Украине обвинили в государственной измене и который был одним из лидеров запрещенной партии ОПЗЖ, стал владельцем новой яхты стоимостью 886 млн рублей, или $9 млн 627 тыс.

Источник: издание "Верстка"

Детали: Издание выяснило, что это скоростная яхта Pershing 9X, которую производитель - итальянская Ferretti Group - называет "истребителем". На борту 28-метрового судна есть четыре каюты с 8 спальными местами. В целом яхта может вместить до 20 гостей.

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Фото: pershing-yacht

По таможенным данным, которые есть в распоряжении издания, судно под названием Amore Mio спустили на воду только в 2023 году. Российскую таможню оно прошло 26 июля. Яхта подошла к российским водам под флагом Палау, при этом ее отправителем значится компания Lavel Fzco из ОАЭ.

Получателем яхты в России указано АО "Ренессанс". Согласно аудиторскому заключению от 24 февраля 2021 года, бенефициарным владельцем компании была жена Медведчука Оксана Марченко.

Фирма оформила "временный ввоз" яхты. Эту процедуру используют, когда пребывание товара на таможенной территории нецелесообразно на постоянной основе. К тому же она частично освобождает декларанта от уплаты таможенных платежей.

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Напомним: В декабре 2022 года Агентство по розыску и менеджменту активов Украины (АРМА) собиралось продать на аукционе арестованную в Хорватии суперяхту Медведчука "Royal Romance".

Что предшествовало:

  • В феврале 2023 года суд арестовал имущество жены кума Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок, общей стоимостью более 5,6 млрд гривен.
  • 8 сентября 2023 года Офис генпрокурора сообщил, что бронированный Mercedes-Benz S500 4 Matic, который принадлежит обвиняемому в госизмене экс-нардепу Виктору Медведчуку, объявили в розыск.

Темы: Медведчук
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