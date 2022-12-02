Суперяхту Медведчука, арештовану в Хорватії, продадуть на користь України

Суперяхта "Royal Romance", що належить Віктору Медведчуку, – українському олігарху та другу Володимира Путіна, який перебуває під санкціями, – буде продана на аукціоні після її арешту в Хорватії раніше цього року.

Джерело: Агентство з розшуку та менеджменту активів України (АРМА), "The Guardian"

Деталі: Як зазначає британське видання з посиланням на заяву української влади, хорватський суд постановив, що 92,5-метрова яхта Медведчука має бути передана українському Агентству з розшуку та менеджменту активів, яке заявило, що її буде продано на аукціоні.

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АРМА повідомила, що її представники в межах робочого відрядження до Хорватії 13-22 листопада здійснили огляд арештованої яхти, що належить "членам сім'ї народного депутата й одного з лідерів забороненої в Україні політичної сили".

Яхту розшукали журналісти "Української правди". В подальшому зазначений актив у межах кримінального провадження був арештований і переданий в АРМА для збереження економічної вартості шляхом реалізації на торгах.

Оскільки здійснення заходів з передачі в управління АРМА яхти, згідно рішення Окружного суду міста Спліт Республіки Хорватія, покладено на Адміністрацію морського порту міста Спліт, співробітники Національного агентства провели ряд зустрічей та переговорів з представниками порту, місцевих правоохоронних органів та Міністерства юстиції Хорватії.

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У підсумку фахівцям АРМА вдалося провести візуальний огляд активу та здійснити його фотофіксацію у місті Трогір.

Передана в управління АРМА 92-метрова яхта "Royal Romance" кума Путіна належить до найбільших яхт у світі.

Агентство зазначає, що її орієнтовна вартість, за інформацією з відкритих джерел, становить близько 8 мільярдів гривень (на момент випуску). "The Guardian" пише, що суперяхта коштує 200 мільйонів доларів США (163 мільйони фунтів стерлінгів).

Судно має габарити 29 метрів заввишки, складається з 6-ти поверхів та обладнане 2 ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено 4 палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

Дослівно АРМА: "Управління арештованим майно, яке перебуває в межах іноземної юрисдикції, є унікальною ситуацією та не має аналогів не лише в Україні, але й у міжнародній практиці.

Водночас здійснення заходів управління неможливе без огляду активу та збору й аналізу інформації про нього. Попри низку перешкод та безпрецедентність ситуації, АРМА забезпечило вказаний етап та продовжує роботу для досягнення подальших результатів управління активом".

Деталі: "The Guardian" зазначає, що продаж яхти Медведчука буде першим таким продажем від імені українського народу після того, як західні уряди наклали обмеження на активи сотень олігархів після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

У вересні 2022 року 72,5-метрова суперяхта, вилучена у російського олігарха Дмитра Пумп'янського, що перебуває під санкціями, була продана на аукціоні невідомому покупцеві за 37,5 млн доларів, – але вона була продана не на користь українського народу, а на користь американського інвестиційного банку JP Morgan.

АРМА додає, що в межах санкційного механізму розшукало ще одну елітну яхту вартістю понад 20 мільярдів гривень, яка належить російському олігарху та ексурядовцю РФ.

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