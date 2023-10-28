Першого заступника голови Меджлісу Джеляла етапують у Сибір

Одного з лідерів кримськотатарського національного руху Нарімана Джеляла етапують в Мінусінськ у Східному Сибіру.

Джерело: український і кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв в UA.SOUTH

Деталі: У публікації зазначається, що з Криму вивезли також двоюрідних братів Асана та Азіза Ахтемових.

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Цих трьох кримців окупанти засудили торік – Джеляла на 17, Асана Ахтемова на 15, а Азіза на 13 років ув’язнення – за сфальсифікованим обвинуваченням у тероризмі.

В матеріалі вказують: "Насправді, першому заступникові голові Меджлісу Наріману Джелялу та кримськотатарським активістам братам Ахтемовим російська влада помстилася за руйнування образу мирного "повернення Криму до рідної гавані".

Напередодні арешту Джелял брав участь в установчому саміті Кримської платформи в Києві 23 серпня 2021 року. Він залишався одним з небагатьох політиків, що не зважали на посилення репресивної машини Кремля, і публічно виступав в українських медіа, називаючи окупанта окупантом. Його і братів Ахтемових окупанти викрали з дому проти ночі 4 вересня 2021 року.

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Вже кілька тижнів з Джелялом нема зв’язку. Адвокат Микола Полозов каже, що етап – найскладніша частина в житті ув’язненого. Все що завгодно може трапитися саме під час транспортування засуджених.

"Те, що від Джеляля немає жодної інформації, має насторожувати загал і змусити всіх прискіпливо слідкувати за діями російської каральної системи" – зазначає Пашаєв.

В Мінусінську відбуватиме покарання і один з братів Ахтемових – Азіз. Він днями вийшов на зв'язок з батьком, повідомив, що наразі перебуває в Челябінську.

Родичі Азіза Ахтемова розповіли UA.SOUTH: етапування триватиме не менше місяця. Дорогою до Сибіру Азіза та Нарімана по кілька днів тримали за ґратами у Краснодарі, Саратові та інших російських містах.

Асана Ахтемова етапують до Владіміра – сумнозвісного Владімірського централа. З ним зв’язку немає.

Дружина Нарімана – Левіза Джелял – каже: востаннє бачила чоловіка в серпні. Тоді їй та родичам дозволили впродовж чотирьох годин поспілкуватися з Наріманом.

Довготермінова зустріч для засуджених до суворого режиму не передбачена. Її дають після етапування і лише 1 раз на рік.

14-річна Аділє, 12-річна Еміне, 6-річний Джеміль і 3-річна Ніаль не побачили батька перед тим, як окупанти вивезли його з Криму, бо дітям можна бачити ув’язнених батьків лише під час довготермінових зустрічей. Але везти малюків понад 5 тисяч кілометрів до Мінусінська нереально.

Адвокат Микола Полозов називає етапування до Сибіру кліматичним тиском на політв’язнів, що є традицією радянського ГУЛАГу.

За його словами, мета режиму – зламати дисидента, щоб згодом він був безпечним для режиму навіть на волі.

Відрізати ув’язненого від спілкування з родичами, дітьми і захисниками – також відпрацьований КГБ спосіб психологічного тиску.

Полозов наводить приклад 60-річного дисидента Алєксєя Горінова, якого торік засудили за дискредитацію армії. Час від часу його навмисно саджають в холодну камеру, аби в’язень застудився і постійно хворів. Там, куди везуть Нарімана і Азіза Ахтемових, для таких тортур клімат підходить майже протягом року. При цьому довести, що це тортури, майже неможливо.

Ще одна проблема віддалених в’язниць – ускладнення адвокатського контролю за умовами утримання. Дорога з Криму в Мінусінськ і назад забирає майже тиждень та потребує великих витрат. Тому треба шукати місцевих адвокатів, що відвідуватимуть в’язнів і отримуватимуть принаймні мінімальну інформацію, аби не залишати їх сам-на-сам із тюремниками.

Адвокат Микола Полозов каже: в умовах тотального російського тиску шукати в Сибіру адвокатів, що не співпрацюють із владою, марно. Вдасться знайти бодай юриста, який відвідуватиме Нарімана і братів Ахтемових, допомагатиме їм подавати скарги і надаватиме про них інформацію родичам.

Нагадаємо: Кілька днів тому завершився парламентський саміт Кримської платформи в Празі. Понад 60 країн і міжнародних організації об'єдналися заради деокупації Криму. Імена Нарімана, Асана та Азіза стали символом цього міжнародного майданчику, який привертає увагу до українського півострова, що 10 років живе в окупації.

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