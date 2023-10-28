Первого заместителя председателя Меджлиса Джеляла этапируют в Сибирь

Одного из лидеров крымскотатарского национального движения Наримана Джеляла этапируют в Минусинск в Восточной Сибири.

Источник: украинский и крымскотатарский тележурналист Осман Пашаев в UA.SOUTH

Детали: В публикации отмечается, что из Крыма вывезли также двоюродных братьев Асана и Азиза Ахтемовых.

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Этих трех крымчан оккупанты осудили в прошлом году - Джеляла на 17, Асана Ахтемова на 15, а Азиза на 13 лет заключения - по сфальсифицированному обвинению в терроризме.

В материале указывают: "На самом деле, первому заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялу и крымскотатарским активистам братьям Ахтемовым российские власти отомстили за разрушение образа мирного "возвращения Крыма в родную гавань".

Накануне ареста Джелял участвовал в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа 2021 года. Он оставался одним из немногих политиков, не считавшихся с усилением репрессивной машины Кремля, и публично выступал в украинских медиа, называя оккупанта оккупантом. Его и братьев Ахтемовых оккупанты похитили из дома в ночь на 4 сентября 2021 года.

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Уже несколько недель с Джелялом нет связи. Адвокат Николай Полозов говорит, что этап - самая сложная часть в жизни заключенного. Все что угодно может случиться именно во время транспортировки осужденных.

"То, что от Джеляля нет никакой информации, должно настораживать общественность и заставить всех внимательно следить за действиями российской карательной системы", - отмечает Пашаев.

В Минусинске будет отбывать наказание и один из братьев Ахтемовых - Азиз. Он на днях вышел на связь с отцом, сообщил, что сейчас находится в Челябинске.

Родственники Азиза Ахтемова рассказали UA.SOUTH: этапирование продлится не менее месяца. По дороге в Сибирь Азиза и Наримана по несколько дней держали за решеткой в Краснодаре, Саратове и других российских городах.

Асана Ахтемова этапируют во Владимир - печально известный Владимирский централ. С ним связи нет.

Жена Наримана - Левиза Джелял - говорит: последний раз видела мужа в августе. Тогда ей и родственникам позволили в течение четырех часов пообщаться с Нариманом.

Долгосрочная встреча для осужденных к строгому режиму не предусмотрена. Ее дают после этапирования и только 1 раз в год.

14-летняя Адилье, 12-летняя Эмине, 6-летний Джемиль и 3-летняя Ниаль не увидели отца перед тем, как оккупанты вывезли его из Крыма, потому что детям можно видеть заключенных родителей только во время долгосрочных встреч. Но везти малышей более 5 тысяч километров до Минусинска нереально.

Адвокат Николай Полозов называет этапирование в Сибирь климатическим давлением на политзаключенных, что является традицией советского ГУЛАГа.

По его словам, цель режима - сломать диссидента, чтобы впоследствии он был безопасным для режима даже на свободе.

Отрезать заключенного от общения с родственниками, детьми и защитниками - также отработанный КГБ способ психологического давления.

Полозов приводит пример 60-летнего диссидента Алексея Горинова, которого в прошлом году осудили за дискредитацию армии. Время от времени его намеренно сажают в холодную камеру, чтобы заключенный простудился и постоянно болел. Там, куда везут Наримана и Азиза Ахтемовых, для таких пыток климат подходит почти в течение года. При этом доказать, что это пытки, почти невозможно.

Еще одна проблема отдаленных тюрем - усложнение адвокатского контроля за условиями содержания. Дорога из Крыма в Минусинск и обратно занимает почти неделю и требует больших затрат. Поэтому надо искать местных адвокатов, которые будут посещать заключенных и получать хотя бы минимальную информацию, чтобы не оставлять их один на один с тюремщиками.

Адвокат Николай Полозов говорит: в условиях тотального российского давления искать в Сибири адвокатов, не сотрудничающих с властью, бесполезно. Удастся найти хотя бы юриста, который будет посещать Наримана и братьев Ахтемовых, помогать им подавать жалобы и предоставлять о них информацию родственникам.

Напомним: Несколько дней назад завершился парламентский саммит Крымской платформы в Праге. Более 60 стран и международных организации объединились ради деоккупации Крыма. Имена Наримана, Асана и Азиза стали символом этой международной площадки, которая привлекает внимание к украинскому полуострову, 10 лет живущему в оккупации.

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