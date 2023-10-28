У підрозділі окупантів "Ахмат" заявили про масове поповнення бойовиками "Вагнера"

Командир російського чеченського спецпідрозділу "Ахмат" Апти Алаудінов заявив, що колишні бойовики "ПВК Вагнер" масово переходять до "Ахмату" і прибувають у зону бойових дій в Україні.

Джерело: Алаудінов у коментарі пропагандистському агентству РИА Новости

Пряма мова: "Бійці "Вагнера" до мене і так переходили, енна кількість бійців переходила періодично. Зараз у нас пішло масове поповнення з бійців "ПВК Вагнер".

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Вони пішли до мене в різні загони. Колишні командири загонів заходять, і з ними ж потихеньку заходять їхні колишні бійці".

Деталі: Алаудінов назвав "вагнерівців" "патріотами Росії" і "героями", додавши, що ті теж завжди відгукувалися про бойовиків "Ахмата" "дуже шанобливо".

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