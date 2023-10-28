У підрозділі окупантів "Ахмат" заявили про масове поповнення бойовиками "Вагнера"
Субота, 28 жовтня 2023, 17:13
Командир російського чеченського спецпідрозділу "Ахмат" Апти Алаудінов заявив, що колишні бойовики "ПВК Вагнер" масово переходять до "Ахмату" і прибувають у зону бойових дій в Україні.
Джерело: Алаудінов у коментарі пропагандистському агентству РИА Новости
Пряма мова: "Бійці "Вагнера" до мене і так переходили, енна кількість бійців переходила періодично. Зараз у нас пішло масове поповнення з бійців "ПВК Вагнер".
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Вони пішли до мене в різні загони. Колишні командири загонів заходять, і з ними ж потихеньку заходять їхні колишні бійці".
Деталі: Алаудінов назвав "вагнерівців" "патріотами Росії" і "героями", додавши, що ті теж завжди відгукувалися про бойовиків "Ахмата" "дуже шанобливо".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше повідомлялося, що Росгвардія вербує колишніх в'язнів-бійців "ПВК Вагнера", щоб підкорити собі залишки "вагнерівців" і водночас подбати про внутрішню безпеку Росії.
- Після смерті в авіатрощі ватажка найманців Євгена Пригожина та іншого керівного складу ПВК у Кремлі почали говорити, що "ПВК Вагнер" юридично не існує і про майбутнє компанії нічого не можуть сказати.
- У ЗСУ заявляли, що колишні найманці "ПВК Вагнер", які були у Білорусі, підписали контракт з Міноборони РФ і перемістилися на східний напрямок фронту в Україні. Частина бойовиків відправилася в Африку.