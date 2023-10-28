Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В подразделении оккупантов "Ахмат" заявили о массовом пополнении боевиками "Вагнера"

Катерина ТищенкоСуббота, 28 октября 2023, 17:13
В подразделении оккупантов Ахмат заявили о массовом пополнении боевиками Вагнера
"Вагнеровец" в Ростове, фото: Важные истории

Командир российского чеченского спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бывшие боевики "ЧВК Вагнер" массово переходят в "Ахмат" и прибывают в зону боевых действий в Украине.

Источник: Алаудинов в комментарии пропагандистскому агентству РИА Новости

Прямая речь: "Бойцы "Вагнера" ко мне и так переходили, энное количество бойцов переходило периодически. Сейчас у нас пошло массовое пополнение из бойцов "ЧВК Вагнер".

Реклама:

Они пошли ко мне в разные отряды. Некогда бывшие командиры отрядов заходят, и с ними же потихоньку заходят их бывшие бойцы".

Детали: Алаудинов назвал "вагнеровцев" "патриотами России" и "героями", добавив, что те тоже всегда отзывались о боевиках "Ахмата" "очень уважительно".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее сообщалось, что Росгвардия вербует бывших заключенных-бойцов "ЧВК Вагнера", чтобы покорить себе остатки "вагнеровцев" и одновременно позаботиться о внутренней безопасности России.
  • После смерти в авиакатастрофе главаря наемников Евгения Пригожина и всего руководящего состава ЧВК в Кремле начали говорить, что "ЧВК Вагнер" юридически не существует и о будущем компании ничего не могут сказать.
  • В ВСУ заявляли, что бывшие наемники ЧВК "Вагнер", которые были в Беларуси, подписали контракт с Минобороны РФ и переместились на восточное направление фронта в Украине. Часть боевиков отправилась в Африку.

Темы: РосcиявойнаВагнер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
Росcия
Глава МИД Литвы высмеял Захарову с ее угрозами
Потери России под Авдеевкой вероятно худшие за год - разведка Британии
Россияне заставляют украинских пленных вступать в свои "добровольческие формирования" – ISW
Последние новости
16:25
видео, фотоОккупанты заявляют о ракетном ударе по центру Донецка
16:23
В Одессе планируют снести ряд советских памятников, а на нескольких убрать "русский"
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
Все новости...
Реклама: