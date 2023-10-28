В подразделении оккупантов "Ахмат" заявили о массовом пополнении боевиками "Вагнера"
Суббота, 28 октября 2023, 17:13
Командир российского чеченского спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бывшие боевики "ЧВК Вагнер" массово переходят в "Ахмат" и прибывают в зону боевых действий в Украине.
Источник: Алаудинов в комментарии пропагандистскому агентству РИА Новости
Прямая речь: "Бойцы "Вагнера" ко мне и так переходили, энное количество бойцов переходило периодически. Сейчас у нас пошло массовое пополнение из бойцов "ЧВК Вагнер".
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Они пошли ко мне в разные отряды. Некогда бывшие командиры отрядов заходят, и с ними же потихоньку заходят их бывшие бойцы".
Детали: Алаудинов назвал "вагнеровцев" "патриотами России" и "героями", добавив, что те тоже всегда отзывались о боевиках "Ахмата" "очень уважительно".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее сообщалось, что Росгвардия вербует бывших заключенных-бойцов "ЧВК Вагнера", чтобы покорить себе остатки "вагнеровцев" и одновременно позаботиться о внутренней безопасности России.
- После смерти в авиакатастрофе главаря наемников Евгения Пригожина и всего руководящего состава ЧВК в Кремле начали говорить, что "ЧВК Вагнер" юридически не существует и о будущем компании ничего не могут сказать.
- В ВСУ заявляли, что бывшие наемники ЧВК "Вагнер", которые были в Беларуси, подписали контракт с Минобороны РФ и переместились на восточное направление фронта в Украине. Часть боевиков отправилась в Африку.