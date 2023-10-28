В подразделении оккупантов "Ахмат" заявили о массовом пополнении боевиками "Вагнера"

Командир российского чеченского спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бывшие боевики "ЧВК Вагнер" массово переходят в "Ахмат" и прибывают в зону боевых действий в Украине.

Источник: Алаудинов в комментарии пропагандистскому агентству РИА Новости

Прямая речь: "Бойцы "Вагнера" ко мне и так переходили, энное количество бойцов переходило периодически. Сейчас у нас пошло массовое пополнение из бойцов "ЧВК Вагнер".

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Они пошли ко мне в разные отряды. Некогда бывшие командиры отрядов заходят, и с ними же потихоньку заходят их бывшие бойцы".

Детали: Алаудинов назвал "вагнеровцев" "патриотами России" и "героями", добавив, что те тоже всегда отзывались о боевиках "Ахмата" "очень уважительно".

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