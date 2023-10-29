Лідер ХАМАСу хоче обміняти заручників на ув'язнених терористів

Родичі та друзі ізраїльтян, яких утримує в заручниках ХАМАС у Секторі Гази, провели акцію у Тель-Авіві, Фото Getty Images

Лідер ХАМАС у Секторі Гази Яхья Сінвар запропонував обміняти заручників на в'язнів ізраїльських в'язниць.

Джерело: BBC

Деталі: Сінвар запропонував звільнити всіх заручників, які утримуються в Секторі Гази, в обмін на всіх ув'язнених членів ХАМАС в ізраїльських в'язницях.

Реклама:

Це був перший його коментар з початку військових дій 7 жовтня.

У заяві на офіційному сайті угруповання Сінвар написав: "Ми готові до негайної угоди щодо обміну, яка включає звільнення всіх в'язнів сіоністського ворога в обмін на звільнення всіх заручників, які перебувають у руках сил опору".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ