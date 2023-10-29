Лідер ХАМАСу хоче обміняти заручників на ув'язнених терористів
Неділя, 29 жовтня 2023, 01:54
Лідер ХАМАС у Секторі Гази Яхья Сінвар запропонував обміняти заручників на в'язнів ізраїльських в'язниць.
Джерело: BBC
Деталі: Сінвар запропонував звільнити всіх заручників, які утримуються в Секторі Гази, в обмін на всіх ув'язнених членів ХАМАС в ізраїльських в'язницях.
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Це був перший його коментар з початку військових дій 7 жовтня.
У заяві на офіційному сайті угруповання Сінвар написав: "Ми готові до негайної угоди щодо обміну, яка включає звільнення всіх в'язнів сіоністського ворога в обмін на звільнення всіх заручників, які перебувають у руках сил опору".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- За останніми даними, у заручниках ХАМАС перебуває 222 людини.
- 28 жовтня стало відомо, що ізраїльські військові увійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався з введенням у п’ятницю ввечері нових наземних сил в Сектор Гази.