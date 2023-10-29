Лидер ХАМАСа хочет обменять заложников на заключенных террористов
Воскресенье, 29 октября 2023, 01:54
Лидер ХАМАС в Секторе Газа Яхья Синвар предложил обменять заложников на узников израильских тюрем.
Источник: BBC
Детали: Синвар предложил освободить всех заложников, удерживаемых в Секторе Газа, в обмен на всех заключенных членов ХАМАС в израильских тюрьмах.
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Это был первый его комментарий с начала военных действий 7 октября.
В заявлении на официальном сайте группировки Синвар написал: "Мы готовы к немедленному соглашению по обмену, которое включает освобождение всех заключенных сионистского врага в обмен на освобождение всех заложников, находящихся в руках сил сопротивления".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- По последним данным, в заложниках ХАМАС находится 222 человека.
- 28 октября стало известно, что израильские военные вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что второй этап войны против ХАМАСа начался с введением в пятницу вечером новых наземных сил в Сектор Газа.