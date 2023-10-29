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Лидер ХАМАСа хочет обменять заложников на заключенных террористов

"Украинская правда"Воскресенье, 29 октября 2023, 01:54
Лидер ХАМАСа хочет обменять заложников на заключенных террористов
Родственники и друзья израильтян, удерживаемых в заложниках ХАМАС в Секторе Газы, провели акцию в Тель-Авиве, Фото Getty Images

Лидер ХАМАС в Секторе Газа Яхья Синвар предложил обменять заложников на узников израильских тюрем.

Источник: BBC

Детали: Синвар предложил освободить всех заложников, удерживаемых в Секторе Газа, в обмен на всех заключенных членов ХАМАС в израильских тюрьмах.

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Это был первый его комментарий с начала военных действий 7 октября.

В заявлении на официальном сайте группировки Синвар написал: "Мы готовы к немедленному соглашению по обмену, которое включает освобождение всех заключенных сионистского врага в обмен на освобождение всех заложников, находящихся в руках сил сопротивления".

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Темы: ХАМАССектор ГазаИзраиль
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