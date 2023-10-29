Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

Роман ПетренкоНеділя, 29 жовтня 2023, 09:46
Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії
фото: риа новости

Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що Ізраїль своїми діями "перейшов червоні лінії", що може "змусити всіх вжити заходів".

Джерело: Раїсі у Twitter

Пряма мова Раїсі: "Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони самі надають широкомасштабну підтримку Ізраїлю.

Реклама:

США надіслали повідомлення Осі опору, але отримали чітку відповідь на полі бою".

Довідка: "Вісь опору" - підтримувані Іраном сили на Близькому Сході, зокрема ХАМАС.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Іран є співучасником війни Ізраїлю, хоча Сполучені Штати не мають жодних розвідданих або доказів, що вказують на пряму участь Ірану в атаках.
  • У четвер військові бази США на Близькому Сході були атаковані.
  • Після цього Сполучені Штати завдали ударів у відповідь по двох іранських об'єктах на сході Сирії.

Теми: ІранІзраїльСШАПалестина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
Іран
Штати завдали ударів у відповідь по об'єктах Ірану в Сирії
Іран тренував бойовиків Палестини незадовго до нападу на Ізраїль – WSJ
Більше 20 військових поранені через атаки безпілотників на американські бази – NBC News
Останні новини
15:56
Зеленський скасував візит до Ізраїлю через витік інформації – ЗМІ
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
Усі новини...
Реклама: