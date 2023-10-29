Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що Ізраїль своїми діями "перейшов червоні лінії", що може "змусити всіх вжити заходів".

Джерело: Раїсі у Twitter

Пряма мова Раїсі: "Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони самі надають широкомасштабну підтримку Ізраїлю.

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США надіслали повідомлення Осі опору, але отримали чітку відповідь на полі бою".

Довідка: "Вісь опору" - підтримувані Іраном сили на Близькому Сході, зокрема ХАМАС.

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