Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії
Неділя, 29 жовтня 2023, 09:46
Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що Ізраїль своїми діями "перейшов червоні лінії", що може "змусити всіх вжити заходів".
Джерело: Раїсі у Twitter
Пряма мова Раїсі: "Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони самі надають широкомасштабну підтримку Ізраїлю.
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США надіслали повідомлення Осі опору, але отримали чітку відповідь на полі бою".
Довідка: "Вісь опору" - підтримувані Іраном сили на Близькому Сході, зокрема ХАМАС.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Іран є співучасником війни Ізраїлю, хоча Сполучені Штати не мають жодних розвідданих або доказів, що вказують на пряму участь Ірану в атаках.
- У четвер військові бази США на Близькому Сході були атаковані.
- Після цього Сполучені Штати завдали ударів у відповідь по двох іранських об'єктах на сході Сирії.