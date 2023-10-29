Президент Ирана: Израиль перешел красные линии

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Израиль своими действиями "перешел красные линии", что может "заставить всех принять меры".

Источник: Раиси в Twitter

Прямая речь Раиси: "Вашингтон просит нас ничего не делать, но они сами оказывают широкомасштабную поддержку Израиля.

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США послали сообщения Оси сопротивления, но получили четкий ответ на поле боя".

Справка: "Ось сопротивления" – поддерживаемые Ираном силы на Ближнем Востоке, в том числе ХАМАС.

Напомним:

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