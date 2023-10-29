Президент Ирана: Израиль перешел красные линии
Воскресенье, 29 октября 2023, 09:46
Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Израиль своими действиями "перешел красные линии", что может "заставить всех принять меры".
Источник: Раиси в Twitter
Прямая речь Раиси: "Вашингтон просит нас ничего не делать, но они сами оказывают широкомасштабную поддержку Израиля.
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США послали сообщения Оси сопротивления, но получили четкий ответ на поле боя".
Справка: "Ось сопротивления" – поддерживаемые Ираном силы на Ближнем Востоке, в том числе ХАМАС.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Иран является соучастником войны Израиле, хотя Соединенные Штаты не имеют никаких разведданных или доказательств, указывающих на прямое участие Ирана в атаках.
- В четверг военные базы США на Ближнем Востоке были атакованы.
- После этого Соединенные Штаты нанесли ответные удары по двум иранским объектам на востоке Сирии.