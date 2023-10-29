Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Ирана: Израиль перешел красные линии

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 октября 2023, 09:46
Президент Ирана: Израиль перешел красные линии
фото: риа новости

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Израиль своими действиями "перешел красные линии", что может "заставить всех принять меры".

Источник: Раиси в Twitter

Прямая речь Раиси: "Вашингтон просит нас ничего не делать, но они сами оказывают широкомасштабную поддержку Израиля.

Реклама:

США послали сообщения Оси сопротивления, но получили четкий ответ на поле боя".

Справка: "Ось сопротивления" – поддерживаемые Ираном силы на Ближнем Востоке, в том числе ХАМАС.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Иран является соучастником войны Израиле, хотя Соединенные Штаты не имеют никаких разведданных или доказательств, указывающих на прямое участие Ирана в атаках.
  • В четверг военные базы США на Ближнем Востоке были атакованы.
  • После этого Соединенные Штаты нанесли ответные удары по двум иранским объектам на востоке Сирии.

Темы: ИранИзраильСШАПалестина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
Иран
Штаты нанесли ответные удары по объектам Ирана в Сирии
Иран тренировал боевиков Палестины незадолго до нападения на Израиль – WSJ
Более 20 военных ранены из-за атак беспилотников на американские базы – NBC News
Последние новости
16:25
видео, фотоОккупанты заявляют о ракетном ударе по центру Донецка
16:23
В Одессе планируют снести ряд советских памятников, а на нескольких убрать "русский"
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
Все новости...
Реклама: