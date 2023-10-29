Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У поліції розповіли, скільки проваджень щодо військкоматів і ВЛК скерували до суду

Катерина ТищенкоНеділя, 29 жовтня 2023, 23:39
У поліції розповіли, скільки проваджень щодо військкоматів і ВЛК скерували до суду
ілюстративне фото armyinform

Нацполіція за 9 місяців 2023 року скерувала до суду 30 проваджень щодо службовців та працівників військкоматів, а також голів та членів військово-лікарських комісій.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції на запит hromadske

Деталі: У відповіді зазначили, що провадження стосуються злочинів, спрямованих на ухилення громадянами від мобілізації, проходження служби або організацію їх виїзду за кордон.

Реклама:

Також протягом 9 місяців проводилося досудове розслідування в 168 кримінальних провадженнях указаної категорії.

Що передувало: 10 жовтня Державне бюро розслідувань повідомляло, що у 2023 році розслідує 260 справ, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій, до суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 11 серпня на засіданні РНБО президент Володимир Зеленський вирішив звільнити всіх обласних військкомів.
  • У липні після скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим, у якого УП знайшла нерухомість й автопарк на мільйони доларів в Іспанії, в Україні розпочалися перевірки територільних центрів комплектування (військкоматів).
  • Зеленський повідомляв, що дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в Україні.

Теми: поліціявійськовий облікмобілізаціясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоЦАХАЛ оприлюднив докази того, що бойовики ХАМАСУ зберігали зброю в дитячій лікарні 

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

фотоМіноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Усі новини...
поліція
Поліцейські потрапили під обстріл на Донеччині: четверо поранених
На Тищенка напали у Львівській області
Заступника голови Нацполіції відсторонено до завершення слідства – міністр
Останні новини
05:57
фото, відеоЦАХАЛ оприлюднив докази того, що бойовики ХАМАСУ зберігали зброю в дитячій лікарні 
05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
04:27
На Хмельниччині працювала ППО
03:56
Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
03:16
Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути інформоперацією Росії − ISW
02:12
оновленоУдарні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
00:59
Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
00:20
США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп
23:44
Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
Усі новини...
Реклама: