У поліції розповіли, скільки проваджень щодо військкоматів і ВЛК скерували до суду
Нацполіція за 9 місяців 2023 року скерувала до суду 30 проваджень щодо службовців та працівників військкоматів, а також голів та членів військово-лікарських комісій.
Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції на запит hromadske
Деталі: У відповіді зазначили, що провадження стосуються злочинів, спрямованих на ухилення громадянами від мобілізації, проходження служби або організацію їх виїзду за кордон.
Також протягом 9 місяців проводилося досудове розслідування в 168 кримінальних провадженнях указаної категорії.
Що передувало: 10 жовтня Державне бюро розслідувань повідомляло, що у 2023 році розслідує 260 справ, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій, до суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб.
Передісторія:
- 11 серпня на засіданні РНБО президент Володимир Зеленський вирішив звільнити всіх обласних військкомів.
- У липні після скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим, у якого УП знайшла нерухомість й автопарк на мільйони доларів в Іспанії, в Україні розпочалися перевірки територільних центрів комплектування (військкоматів).
- Зеленський повідомляв, що дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в Україні.