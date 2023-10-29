У поліції розповіли, скільки проваджень щодо військкоматів і ВЛК скерували до суду

Нацполіція за 9 місяців 2023 року скерувала до суду 30 проваджень щодо службовців та працівників військкоматів, а також голів та членів військово-лікарських комісій.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції на запит hromadske

Деталі: У відповіді зазначили, що провадження стосуються злочинів, спрямованих на ухилення громадянами від мобілізації, проходження служби або організацію їх виїзду за кордон.

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Також протягом 9 місяців проводилося досудове розслідування в 168 кримінальних провадженнях указаної категорії.

Що передувало: 10 жовтня Державне бюро розслідувань повідомляло, що у 2023 році розслідує 260 справ, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій, до суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб.

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