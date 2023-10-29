В полиции рассказали, сколько производств по военкоматам и ВВК направили в суд
Нацполиция за 9 месяцев 2023 года направила в суд 30 производств в отношении служащих и работников военкоматов, а также председателей и членов военно-врачебных комиссий.
Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции на запрос hromadske
Детали: В ответе отметили, что производства касаются преступлений, направленных на уклонение гражданами от мобилизации, прохождения службы или организацию их выезда за границу.
Также в течение 9 месяцев проводилось досудебное расследование в 168 уголовных производствах указанной категории.
Что предшествовало: 10 октября Государственное бюро расследований сообщало, что в 2023 году расследует 260 дел, связанных с работой территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий, в суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек.
Предыстория:
- 11 августа на заседании СНБО президент Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкоматов.
- В июле после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым, у которого УП нашла недвижимость и автопарк на миллионы долларов в Испании, в Украине начались проверки территориальных центров комплектования (военкоматов).
- Зеленский сообщал, что дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкоматов в Украине.