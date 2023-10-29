В полиции рассказали, сколько производств по военкоматам и ВВК направили в суд

Нацполиция за 9 месяцев 2023 года направила в суд 30 производств в отношении служащих и работников военкоматов, а также председателей и членов военно-врачебных комиссий.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции на запрос hromadske

Детали: В ответе отметили, что производства касаются преступлений, направленных на уклонение гражданами от мобилизации, прохождения службы или организацию их выезда за границу.

Реклама:

Также в течение 9 месяцев проводилось досудебное расследование в 168 уголовных производствах указанной категории.

Что предшествовало: 10 октября Государственное бюро расследований сообщало, что в 2023 году расследует 260 дел, связанных с работой территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий, в суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ