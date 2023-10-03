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Військовим передали вертоліт, який "Мотор Січ" хотіла приховати від ЗСУ − ДБР

Ірина БалачукВівторок, 3 жовтня 2023, 11:07
Військовим передали вертоліт, який Мотор Січ хотіла приховати від ЗСУ − ДБР
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що передало українським військовим гелікоптер Мі-2, який колишнє керівництво АТ "Мотор Січ" намагалось приховати від ЗСУ.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно бюро: "ДБР ініціювало арешт цього повітряного судна у червні 2023 року у межах розслідування кримінального провадження щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та пособництва державі-агресору".

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Деталі: Раніше ЗМІ повідомляли, що колишнє керівництво "Мотор Січі" умисно пошкодило інший гелікоптер, щоб не передавати його військовим для виконання бойових завдань на фронті.

Під час розслідування ДБР з’ясувало, що у травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер вони наказали підлеглим перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід.

"Усе це робилось з метою перешкодити його передачі ЗСУ", − наголосили у бюро. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото ДБР

Повідомляється, що повітряне судно вже повернули в Україну і передали одній з бойових частин ЗСУ.

Наразі слідчі ДБР вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.

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Передісторія:

  • 22 жовтня 2022 року УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.
  • 23 жовтня 2022 року Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголосили підозру в колаборації та пособництві державі агресору.
  • За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.
  • У квітні президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва та росіян.
  • У травні експрезидент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв, підозрюваний у колаборації та пособництві державі-агресору, попросив включити його в список на обмін з Росією.

Теми: ДБРавіа
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