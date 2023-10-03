Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Військовим передали вертоліт, який "Мотор Січ" хотіла приховати від ЗСУ − ДБР

Ірина БалачукВівторок, 3 жовтня 2023, 11:07
Військовим передали вертоліт, який Мотор Січ хотіла приховати від ЗСУ − ДБР
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що передало українським військовим гелікоптер Мі-2, який колишнє керівництво АТ "Мотор Січ" намагалось приховати від ЗСУ.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно бюро: "ДБР ініціювало арешт цього повітряного судна у червні 2023 року у межах розслідування кримінального провадження щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та пособництва державі-агресору".

Реклама:

Деталі: Раніше ЗМІ повідомляли, що колишнє керівництво "Мотор Січі" умисно пошкодило інший гелікоптер, щоб не передавати його військовим для виконання бойових завдань на фронті.

Під час розслідування ДБР з’ясувало, що у травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер вони наказали підлеглим перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід.

"Усе це робилось з метою перешкодити його передачі ЗСУ", − наголосили у бюро. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото ДБР

Повідомляється, що повітряне судно вже повернули в Україну і передали одній з бойових частин ЗСУ.

Наразі слідчі ДБР вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.

Читайте також: Недоторканий "дід" та його дітище. Як Богуслаєв і "Мотор Січ" працювали на Росію

"Народ ждал освободителей": "Схеми" опублікували таємні розмови Богуслаєва

"Гелікоптер треба забрати" − "Схеми" опублікували другу частину розмов Богуслаєва

Передісторія:

  • 22 жовтня 2022 року УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.
  • 23 жовтня 2022 року Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголосили підозру в колаборації та пособництві державі агресору.
  • За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.
  • У квітні президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва та росіян.
  • У травні експрезидент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв, підозрюваний у колаборації та пособництві державі-агресору, попросив включити його в список на обмін з Росією.

Теми: ДБРавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Ізраїль атакував елітний підрозділ ХАМАС у Газі: ліквідували високопоставленого офіцера

Усі новини...
ДБР
Намагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності
"Диверсанти елітного спецназу РФ": ДБР і СБУ представили розслідування вибухів на складі ЗСУ у 2015 році
У Вінниці посадовці ТЦК за $4000 визнавали чоловіків "непридатними" для служби
Останні новини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа не отримає світло, воду і пальне, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
11:48
Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію
11:46
У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією
Усі новини...
Реклама: