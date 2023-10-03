Військовим передали вертоліт, який "Мотор Січ" хотіла приховати від ЗСУ − ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що передало українським військовим гелікоптер Мі-2, який колишнє керівництво АТ "Мотор Січ" намагалось приховати від ЗСУ.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно бюро: "ДБР ініціювало арешт цього повітряного судна у червні 2023 року у межах розслідування кримінального провадження щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та пособництва державі-агресору".

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Деталі: Раніше ЗМІ повідомляли, що колишнє керівництво "Мотор Січі" умисно пошкодило інший гелікоптер, щоб не передавати його військовим для виконання бойових завдань на фронті.

Під час розслідування ДБР з’ясувало, що у травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер вони наказали підлеглим перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід.

"Усе це робилось з метою перешкодити його передачі ЗСУ", − наголосили у бюро.

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Фото ДБР

Повідомляється, що повітряне судно вже повернули в Україну і передали одній з бойових частин ЗСУ.

Наразі слідчі ДБР вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.

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