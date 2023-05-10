"Гелікоптер треба забрати" − "Схеми" опублікували другу частину розмов Богуслаєва

Журналісти "Схем" опублікували невідомі раніше записи телефонних розмов на той момент президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва, які підтверджують те, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну він блокував передачу гелікоптера Мі-2 українським розвідникам.

Джерело: програма "Схеми" (Радіо Свобода)

Деталі: Повідомляється, що записи журналісти отримали від джерел у правоохоронних органах і верифікували за допомогою незалежної американської експертизи.

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Розмови велися у квітні 2022 року, коли представники Головного управління розвідки звернулись до підприємства "Мотор Січ" з наміром вилучити гелікоптер Мі-2 в інтересах оборони України.

Зокрема, частина розмов відбувається 21 квітня 2022 року і під час них Богуслаєв дає вказівки розібрати гелікоптер на запчастини та приховати документи, необхідні для його експлуатації.

Журналісти наводять низку цитат Богуслаєва, які підтверджують його злочинні наміри не передавати гелікоптер ЗСУ:

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"Ти розладнай РДЦ (регулятор двигуна цифровий – ред.) на цьому гелікоптері. Розладнай там РДЦ, щоб вони не злетіли – і все".

"Лопаті важко сховати, а агрегати зніміть, все сховайте, бл*дь".

"Поводьтеся жорстко, нічого, там, не кланяйтесь, не просіть, щоб вони знали бл*ль... А гелікоптер треба забрати".

Зазначається, що серед співрозмовників Богуслаєва того дня були директор з маркетингу та торгівлі "Мотор Січі" Павло Касай, керівник відокремленого підрозділу підприємства Ігор Костюк та конструктор Роман Мироненко, керівник авіаційної компанії "АгроавіаДніпро", на території якої знаходився гелікоптер, Олександр Понікаревич та співробітник обслуговуючої компанії Олександр Корнієнко.

Богуслаєв також намагався заблокувати передачу Мі-2, залучивши до цього народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая, який є вихідцем з "Мотор Січі" і братом директора з маркетингу та торгівлі підприємства Павла Касая.

Повідомляється, що допомагала у цьому і Наталія Ульяненко, яка раніше працювала на "Мотор Січі" і, судячи з розмов, мала вплив на ухвалення рішень на користь Богуслаєва в різних владних кабінетах, в тому числі, на рівні Генштабу.

Попри спроби Богуслаєва блокувати процес, розвідникам все ж вдалось вилучити Мі-2 для потреб армії.

"Схеми" також наводять документи, які свідчать про те, що Богуслаєв намагався продати ЗСУ низку гелікоптерів, щонайменше на одному з яких, літати було "ризиковано для життя".

28 березня Богуслаєву повідомили про нову підозру за статтею "перешкоджання законній діяльності Збройних сил України".

Нардеп Касай у розмові зі "Схемами" сказав, що надасть відео-коментар, але більше на зв’язок з журналістами не виходив. Ульяненко заявила, що не пам’ятає про свою залученість чи вплив на процес передачі гелікоптера і зазначила, що і досі працює на "Мотор Січі" – радницею нового керівника.

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