ЦАХАЛ завдав ударів по території Сирії та Лівану
Понеділок, 30 жовтня 2023, 04:42
ЦАХАЛ завдав ударів по військовій інфраструктурі на території Сирії та по об'єктах, які належать терористичній організації "Хезболла" в Лівані.
Джерело: Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram
Деталі: Військові підкреслили, що завдали ударів у відповідь на запуски з боку Сирії в бік ізраїльської території.
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Окрім цього, Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані у відповідь на пуски ракет в бік ізраїльської території.
Серед цілей, по яких завдали ударів, була інфраструктура для управління та інша військова інфраструктура "Хезболли".
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