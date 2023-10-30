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ЦАХАЛ завдав ударів по території Сирії та Лівану

Олена ІвашківПонеділок, 30 жовтня 2023, 04:42
ЦАХАЛ завдав ударів по території Сирії та Лівану
Армія оборони Ізраїлю, фото Getty Images

ЦАХАЛ завдав ударів по військовій інфраструктурі на території Сирії та по об'єктах, які належать терористичній організації "Хезболла" в Лівані.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram

Деталі: Військові підкреслили, що завдали ударів у відповідь на запуски з боку Сирії в бік ізраїльської території. 

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Окрім цього, Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані у відповідь на пуски ракет в бік ізраїльської території.

Серед цілей, по яких завдали ударів, була інфраструктура для управління та інша військова інфраструктура "Хезболли".

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Теми: ІзраїльСиріяЛіванБлизький Схід
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