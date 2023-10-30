ЦАХАЛ завдав ударів по території Сирії та Лівану

ЦАХАЛ завдав ударів по військовій інфраструктурі на території Сирії та по об'єктах, які належать терористичній організації "Хезболла" в Лівані.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram

Деталі: Військові підкреслили, що завдали ударів у відповідь на запуски з боку Сирії в бік ізраїльської території.

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Окрім цього, Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані у відповідь на пуски ракет в бік ізраїльської території.

Серед цілей, по яких завдали ударів, була інфраструктура для управління та інша військова інфраструктура "Хезболли".

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