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ЦАХАЛ нанёс удары по территории Сирии и Ливана

Алена ИвашкивПонедельник, 30 октября 2023, 04:42
ЦАХАЛ нанёс удары по территории Сирии и Ливана
Армия обороны Израиля, фото Getty Images

ЦАХАЛ нанес удары по военной инфраструктуре на территории Сирии и по объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболла" в Ливане.

Источник: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram

Детали: Военные подчеркнули, что нанесли удары в ответ на запуски со стороны Сирии в сторону израильской территории. 

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Кроме этого, Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на пуски ракет в сторону израильской территории.

Среди целей, по которым нанесли удары, была инфраструктура для управления и другая военная инфраструктура "Хезболлы".

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Темы: ИзраильСирияЛиванБлижний Восток
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