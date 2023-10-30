ЦАХАЛ нанёс удары по территории Сирии и Ливана

ЦАХАЛ нанес удары по военной инфраструктуре на территории Сирии и по объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболла" в Ливане.

Источник: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram

Детали: Военные подчеркнули, что нанесли удары в ответ на запуски со стороны Сирии в сторону израильской территории.

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Кроме этого, Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на пуски ракет в сторону израильской территории.

Среди целей, по которым нанесли удары, была инфраструктура для управления и другая военная инфраструктура "Хезболлы".

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