ЦАХАЛ нанёс удары по территории Сирии и Ливана
Понедельник, 30 октября 2023, 04:42
ЦАХАЛ нанес удары по военной инфраструктуре на территории Сирии и по объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболла" в Ливане.
Источник: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram
Детали: Военные подчеркнули, что нанесли удары в ответ на запуски со стороны Сирии в сторону израильской территории.
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Кроме этого, Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на пуски ракет в сторону израильской территории.
Среди целей, по которым нанесли удары, была инфраструктура для управления и другая военная инфраструктура "Хезболлы".
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Предыстория:
- Израильско-палестинский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль ракетами.
- 9 октября в Израиле заявили, что вернули под контроль все районы на границе возле Сектора Газа. Сейчас Израиль планирует наземное наступление на Сектор Газа, которое может длиться три месяца.
- Израильские военные в пятницу вечером вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.