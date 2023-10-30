Нетаньяху видалив пост, в якому звинуватив розвідку, що та не попередила про атаку ХАМАСу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху видалив у X (Twitter) пост, в якому звинувачує керівників служби безпеки в тому, що вони не попередили про атаку 7 жовтня.

Джерело: CNN

Деталі: У видаленому дописі на X (Twitter), Нетаньяху заявив: "Жодного разу прем'єр-міністру Нетаньяху не було зроблено попередження про намір ХАМАСу розпочати війну. Навпаки, всі представники оборонного відомства, в тому числі керівники розвідувального управління і Шин-бет, оцінили, що ХАМАС стримують".

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На пост Нетаньяху швидко обрушився шквал критики, після чого прем'єр-міністр видалив його і вибачився: "Я був неправий. Те, що я сказав після прес-конференції, не повинно було бути сказано, і я прошу вибачення за це". Він додав, що керівники служби безпеки Ізраїлю мають його "повну підтримку".

Пост Нетаньяху з'явився в той час, коли на нього посилився тиск з боку родин заручників. Люди вимагають укласти угоду для звільнення близьких з полону. Родичі переживають, що розширення наземних операцій Ізраїлю може загрожувати безпеці заручників, які опинилися в Секторі Гази.

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