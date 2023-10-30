Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нетаньяху видалив пост, в якому звинуватив розвідку, що та не попередила про атаку ХАМАСу

Олена ІвашківПонеділок, 30 жовтня 2023, 06:53
Нетаньяху видалив пост, в якому звинуватив розвідку, що та не попередила про атаку ХАМАСу
Біньямін Нетаньяху, фото Getty images

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху видалив у X (Twitter) пост, в якому звинувачує керівників служби безпеки в тому, що вони не попередили про атаку 7 жовтня.

Джерело: CNN

Деталі: У видаленому дописі на X (Twitter), Нетаньяху заявив: "Жодного разу прем'єр-міністру Нетаньяху не було зроблено попередження про намір ХАМАСу розпочати війну. Навпаки, всі представники оборонного відомства, в тому числі керівники розвідувального управління і Шин-бет, оцінили, що ХАМАС стримують".

Реклама:

На пост Нетаньяху швидко обрушився шквал критики, після чого прем'єр-міністр видалив його і вибачився: "Я був неправий. Те, що я сказав після прес-конференції, не повинно було бути сказано, і я прошу вибачення за це". Він додав, що керівники служби безпеки Ізраїлю мають його "повну підтримку".

Пост Нетаньяху з'явився в той час, коли на нього посилився тиск з боку родин заручників. Люди вимагають укласти угоду для звільнення близьких з полону. Родичі переживають, що розширення наземних операцій Ізраїлю може загрожувати безпеці заручників, які опинилися в Секторі Гази.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Ізраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Новий рік в СІЗО: Дубінському обрали запобіжний захід

фото, відеоЦАХАЛ оприлюднив докази того, що бойовики ХАМАСУ зберігали зброю в дитячій лікарні 

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

Усі новини...
Ізраїль
ЦАХАЛ завдав ударів по території Сирії та Лівану
Через заворушення в аеропорту Дагестана постраждало 20 людей
В Ізраїлі прокоментували події в Махачкалі
Останні новини
09:25
відеоНа Херсонщині 3 загиблих і 15 постраждалих за добу, на Донеччині – 3 цивільних поранені 
09:25
У Нідерландах та Бельгії проходять масштабні військові навчання
09:10
Брати Яковлеви – двійнята-снайпери. Це їхня історія про націоналістичну юність та дорослішання на війні
09:06
У Києві перекрили рух електрички між Почайною і Святошином: зійшов вантажний вагон
08:30
Голова Євроради починає консультації з лідерами ЄС про стратегію на наступні роки
08:13
Сили оборони України ліквідували 920 російських солдатів, 8 танків і 7 ББМ – Генштаб
07:52
відео Новий рік в СІЗО: Дубінському обрали запобіжний захід
07:44
Росіяни атакували 9 "Шахедами" і 2 ракетами, 7 дронів збили − Повітряні сили
07:30
ЗСУ відбивають атаки росіян на 7 напрямках − Генштаб
07:24
Блінкен і Єрмак зустрілися у Вашингтоні
Усі новини...
Реклама: