Нетаньяху удалил пост, в котором обвинил разведку, что та не предупредила об атаке ХАМАСа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил в X (Twitter) пост, в котором обвиняет руководителей службы безопасности в том, что они не предупредили об атаке 7 октября.

Источник: CNN

Детали: В удаленном посте на X (Twitter), Нетаньяху заявил: "Ни разу премьер-министру Нетаньяху не было сделано предупреждение о намерении ХАМАСа начать войну. Напротив, все представители оборонного ведомства, в том числе руководители разведывательного управления и Шин-бет, оценили, что ХАМАС сдерживают".

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На пост Нетаньяху быстро обрушился шквал критики, после чего премьер-министр удалил его и извинился: "Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не должно было быть сказано, и я прошу прощения за это". Он добавил, что руководители службы безопасности Израиля имеют его "полную поддержку".

Пост Нетаньяху появился в то время, когда на него усилилось давление со стороны семей заложников. Люди требуют заключить соглашение для освобождения близких из плена. Родственники переживают, что расширение наземных операций Израиля может угрожать безопасности заложников, оказавшихся в Секторе Газа.

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