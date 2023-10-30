Нетаньяху удалил пост, в котором обвинил разведку, что та не предупредила об атаке ХАМАСа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил в X (Twitter) пост, в котором обвиняет руководителей службы безопасности в том, что они не предупредили об атаке 7 октября.
Источник: CNN
Детали: В удаленном посте на X (Twitter), Нетаньяху заявил: "Ни разу премьер-министру Нетаньяху не было сделано предупреждение о намерении ХАМАСа начать войну. Напротив, все представители оборонного ведомства, в том числе руководители разведывательного управления и Шин-бет, оценили, что ХАМАС сдерживают".
На пост Нетаньяху быстро обрушился шквал критики, после чего премьер-министр удалил его и извинился: "Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не должно было быть сказано, и я прошу прощения за это". Он добавил, что руководители службы безопасности Израиля имеют его "полную поддержку".
Пост Нетаньяху появился в то время, когда на него усилилось давление со стороны семей заложников. Люди требуют заключить соглашение для освобождения близких из плена. Родственники переживают, что расширение наземных операций Израиля может угрожать безопасности заложников, оказавшихся в Секторе Газа.
Предыстория:
- По последним данным, в заложниках ХАМАС находится 222 человека.
- 28 октября стало известно, что израильские военные вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.
- В этот же день лидер ХАМАС в Секторе Газа Яхья Синвар предложил обменять заложников на узников израильских тюрем.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что второй этап войны против ХАМАСа начался с введением в пятницу вечером новых наземных сил в Сектор Газа.