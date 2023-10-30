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У Севастополі лунали вибухи, Кримський міст знову перекрили, окупанти кажуть про ППО

Ірина БалачукПонеділок, 30 жовтня 2023, 11:57
У Севастополі лунали вибухи, Кримський міст знову перекрили, окупанти кажуть про ППО
ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ КРИМСЬКИЙ ВІТЕР

Об 11:22 у тимчасово окупованому Севастополі почала лунати повітряна тривога, окупанти відразу ж перекрили Кримський міст і заявили, що працює ППО.

Джерело: так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв і оперативний канал про роботу Кримського мосту в Telegram, Міноборони РФ в Telegram

Деталі: Развожаєв опублікував у соцмережі повідомлення про повітряну тривогу з рекомендаціями закрити вікна, перекрити воду, вимкнути газ і світло і або йти в укриття, або сховатися в будинку за несучою стіною.

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Також окупанти повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", − йдеться в повідомленні.

Доповнено: Через деякий час Развожаєв заявив про роботу ППО в місті.

Пряма мова окупанта: "У Севастополі працює система ППО. Прохання всім зберігати спокій. Усі служби приведені в стан бойової готовності". 

 
Фото з Telegram-каналу КрИмський вітер

Деталі: Він також додав, що поява диму в районі Севастопольської бухти пов'язана з тим, що російські військові нібито використовують табельні засоби маскування.

Telegram-канал Кримський вітер публікує фото стовпів диму в Севастополі.

Ще пізніше Развожаєв повідомив, що, за попередніми даними, над Севастополем "військові збили дві повітряні цілі".

Пряма мова окупанта: "Усі служби продовжують контроль обстановки. За інформацією від ЄДДС, уламки впали на територію школи №27 на Північній стороні, на вулиці Пасічній і в Інкермані. Прошу всіх зберігати спокій і поки не залишати місця укриття".

Ще пізніше російське Міноборони повідомило, що Крим нібито атакували 8 крилатими ракетами "Storm Shadow" і що нібито всі ракети збила ППО.

Передісторія: 

Теми: КримСевастопольКерченський містповітряна тривога
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