Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Севастополе звучали взрывы, Крымский мост снова перекрыт, оккупанты заявили о ПВО

Ирина БалачукПонедельник, 30 октября 2023, 11:57
В Севастополе звучали взрывы, Крымский мост снова перекрыт, оккупанты заявили о ПВО
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА КРЫМСКИЙ ВЕТЕР

В 11:22 во временно оккупированном Севастополе начала звучать воздушная тревога, оккупанты сражу же перекрыли Крымский мост и заявили, что работает ПВО.

Источник: так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев и оперативный канал о работе Крымского моста в Telegram, Минобороны РФ в Telegram

Детали: Развожаев опубликовал в соцсети сообщение о воздушной тревоге с рекомендациями закрыть окна, перекрыть воду, отключить газ и свет и либо идти в укрытие или спрятаться в доме за несущей стеной.

Реклама:

Также оккупанты сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", − говориться в сообщении.

Дополнено: Через некоторое время Развожаев заявил о работе ПВО в городе. 

Прямая речь оккупанта: "В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности".  

 
Фото из Telegram-канала Крымский ветер

Детали: Он также добавил, что появление дыма в районе Севастопольской бухты связано с тем, что российские военные якобы используют табельные средства маскировки.

Telegram-канал Крымский ветер публикует фото столбов дыма в Севастополе.

Еще позже Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, над Севастополем "военные сбили две воздушные цели".

Прямая речь оккупанта: "Все службы продолжают контроль обстановки. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане. Прошу всех сохранять спокойствие и пока не покидать места укрытия".

Еще позже российское Минобороны сообщило, что Крым якобы атаковали 8 крылатыми ракетами "Storm Shadow" и что якобы все ракеты сбила ПВО.

Предыстория:

  • Оккупационные власти Крыма ночью заявили, что Черноморский флот РФ отражал атаку беспилотников. В Севастополе слышали взрывы. Утром оккупанты перекрывали на час движение по Крымскому мосту. 
  • Утром российские Telegram-каналы сообщили, что 17 военнослужащих Минобороны России получили ранения в результате ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО в оккупированном Крыму. Утверждалось, что удар был по базе недалеко от села Оленовка, что на западе Крыма.
  • Позже Вооруженные силы Украины подтвердили поражение стратегического объекта российской ПВО на западе оккупированного Крыма ночью 30 октября.

Темы: КрымСевастопольКерченский моствоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, фотоВ России ночью дроны атаковали завод взрывчатки и производителя "Кинжалов" – СМИ

видео Новый год в СИЗО: Дубинскому избрали меру пресечения

фото, видеоЦАХАЛ обнародовал доказательства того, что боевики ХАМАСа хранили оружие в детской больнице

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Все новости...
Крым
Оккупанты "продали" квартиру Зеленской в Крыму
В ВСУ подтвердили поражение российской ПВО в Крыму ночью
В Крыму ночью атаковали ракетно-зенитный полк ПВО: 17 оккупантов ранены – СМИ
Последние новости
10:33
Google будет судиться с мошенниками, которые распространяют вредоносное ПО, используя популярность Bard
10:29
Белый дом: Недостаток финансирования уже пошатнул способность Украины отражать агрессию РФ
10:16
Раскрутка бренда, новая профессия и реклама: как зарабатывают на TikTok
10:05
США передали 22 мобильные котельные для общин в пяти областях Украины
09:55
Какие изменения в мозге может вызвать стресс в раннем возрасте – исследование
09:51
видео, фотоВ России ночью дроны атаковали завод взрывчатки и производителя "Кинжалов" – СМИ
09:46
США проверяют 100 судов из-за вероятных нарушений нефтяных санкций против РФ - СМИ
09:32
Турция рекордно увеличила импорт нефти из РФ
09:27
Минфин хочет увеличить налог для банков уже с этого года: ставка может превысить 50%
09:25
видеоНа Херсонщине 3 погибших и 15 пострадавших за сутки, в Донецкой области – 3 гражданских ранены
Все новости...
Реклама: