В Севастополе звучали взрывы, Крымский мост снова перекрыт, оккупанты заявили о ПВО

В 11:22 во временно оккупированном Севастополе начала звучать воздушная тревога, оккупанты сражу же перекрыли Крымский мост и заявили, что работает ПВО.

Источник: так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев и оперативный канал о работе Крымского моста в Telegram, Минобороны РФ в Telegram

Детали: Развожаев опубликовал в соцсети сообщение о воздушной тревоге с рекомендациями закрыть окна, перекрыть воду, отключить газ и свет и либо идти в укрытие или спрятаться в доме за несущей стеной.

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Также оккупанты сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", − говориться в сообщении.

Тривога і вибухи в тимчасово окупованому Севастополі. Відео з Telegram-каналу Кримський вітер pic.twitter.com/Zvj8etrF0q ВИДЕО ДНЯ October 30, 2023

Дополнено: Через некоторое время Развожаев заявил о работе ПВО в городе.

Прямая речь оккупанта: "В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности".

Фото из Telegram-канала Крымский ветер

Детали: Он также добавил, что появление дыма в районе Севастопольской бухты связано с тем, что российские военные якобы используют табельные средства маскировки.

Ще одне відео з Севастополя. Чути вибухи і видно дим. Відео з Telegram-каналу Кримський вітер pic.twitter.com/puLkQP5LVp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 30, 2023

Telegram-канал Крымский ветер публикует фото столбов дыма в Севастополе.

Еще позже Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, над Севастополем "военные сбили две воздушные цели".

Прямая речь оккупанта: "Все службы продолжают контроль обстановки. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане. Прошу всех сохранять спокойствие и пока не покидать места укрытия".

Еще позже российское Минобороны сообщило, что Крым якобы атаковали 8 крылатыми ракетами "Storm Shadow" и что якобы все ракеты сбила ПВО.

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