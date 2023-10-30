Зеленський може приїхати до Ізраїлю у будь-який час, але запиту не було – посол
Надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Україна поки не надсилала запиту щодо можливого візиту президента Володимира Зеленського до Ізраїлю, але його чекають у країні у будь-який час.
Джерело: Бродський в інтерв′ю виданню Ynet
Деталі: На питання, чи насправді ізраїльська сторона на початку війни з ХАМАС заявляла, що візити Зеленського "не на часі", Бродський відповів, що "це неправда, тому що від України не було офіційного запиту щодо візиту".
Пряма мова: "В Україну були надіслані повідомлення про те, що він (Зеленський – ред.) може приїхати до Ізраїлю в будь-який час, і я думаю, що він скоро приїде. Дата ще не призначена, але він бажаний гість в Ізраїлі, і я вірю, що візит відбудеться".
Нагадаємо: 16 жовтня видання The Times of Israel з посиланням на івритомовні ЗМІ повідомило, що Ізраїль відповів відмовою на запит Офісу президента щодо прохання дати згоду на офіційний візит Володимира Зеленського до країни після нападу з боку ісламістського угруповання ХАМАС.
Передісторія:
- Ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль ракетами.
- 9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази. Наразі Ізраїль планує наземний наступ на Сектор Гази, який може тривати три місяці. The New York Times повідомило, що Ізраїлю довелось перенести проведення наземної операції в Секторі Гази.
- Ізраїльські військові 27 жовтня увійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.