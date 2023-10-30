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Зеленський може приїхати до Ізраїлю у будь-який час, але запиту не було – посол

Станіслав ПогоріловПонеділок, 30 жовтня 2023, 12:00
Зеленський може приїхати до Ізраїлю у будь-який час, але запиту не було – посол
Міхаель Бродський, фото: посольство Ізраїлю в Україні

Надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Україна поки не надсилала запиту щодо можливого візиту президента Володимира Зеленського до Ізраїлю, але його чекають у країні у будь-який час.

Джерело: Бродський в інтерв′ю виданню Ynet

Деталі: На питання, чи насправді ізраїльська сторона на початку війни з ХАМАС заявляла, що візити Зеленського "не на часі", Бродський відповів, що "це неправда, тому що від України не було офіційного запиту щодо візиту".

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Пряма мова: "В Україну були надіслані повідомлення про те, що він (Зеленський – ред.) може приїхати до Ізраїлю в будь-який час, і я думаю, що він скоро приїде. Дата ще не призначена, але він бажаний гість в Ізраїлі, і я вірю, що візит відбудеться".

Нагадаємо: 16 жовтня видання The Times of Israel з посиланням на івритомовні ЗМІ повідомило, що Ізраїль відповів відмовою на запит Офісу президента щодо прохання дати згоду на офіційний візит Володимира Зеленського до країни після нападу з боку ісламістського угруповання ХАМАС.

Передісторія: 

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Теми: ІзраїльУкраїнаЗеленський
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