Зеленский может приехать в Израиль в любое время, но запроса не было - посол
Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Украина пока не посылала запрос относительно возможного визита президента Владимира Зеленского в Израиль, но его ждут в стране в любое время.
Источник: Бродский в интервью изданию Ynet
Детали: На вопрос, действительно ли израильская сторона в начале войны с ХАМАС заявляла, что визиты Зеленского "не ко времени", Бродский ответил, что "это неправда, потому что от Украины не было официального запроса о визите".
Прямая речь: "В Украину были направлены сообщения о том, что он (Зеленский - ред.) может приехать в Израиль в любое время, и я думаю, что он скоро приедет. Дата еще не назначена, но он желанный гость в Израиле, и я верю, что визит состоится".
Напомним: 16 октября издание The Times of Israel со ссылкой на ивритоязычные СМИ сообщило, что Израиль ответил отказом на запрос Офиса президента по просьбе дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского в страну после нападения со стороны исламистской группировки ХАМАС.
Предыстория:
- Израильско-палестинский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль ракетами.
- 9 октября в Израиле заявили, что вернули под контроль все районы на границе возле Сектора Газа. Сейчас Израиль планирует наземное наступление на Сектор Газа, которое может длиться три месяца. The New York Times сообщило, что Израилю пришлось перенести проведение наземной операции в Секторе Газа.
- Израильские военные 27 октября вошли в Сектор Газы после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.