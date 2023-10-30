Зеленский может приехать в Израиль в любое время, но запроса не было - посол

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Украина пока не посылала запрос относительно возможного визита президента Владимира Зеленского в Израиль, но его ждут в стране в любое время.

Источник: Бродский в интервью изданию Ynet

Детали: На вопрос, действительно ли израильская сторона в начале войны с ХАМАС заявляла, что визиты Зеленского "не ко времени", Бродский ответил, что "это неправда, потому что от Украины не было официального запроса о визите".

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Прямая речь: "В Украину были направлены сообщения о том, что он (Зеленский - ред.) может приехать в Израиль в любое время, и я думаю, что он скоро приедет. Дата еще не назначена, но он желанный гость в Израиле, и я верю, что визит состоится".

Напомним: 16 октября издание The Times of Israel со ссылкой на ивритоязычные СМИ сообщило, что Израиль ответил отказом на запрос Офиса президента по просьбе дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского в страну после нападения со стороны исламистской группировки ХАМАС.

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