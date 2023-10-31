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Ізраїльські винищувачі атакували об’єкти "Хезболли" в Лівані – ЦАХАЛ

Ольга Глущенко Вівторок, 31 жовтня 2023, 01:42
Ізраїльські винищувачі атакували об’єкти Хезболли в Лівані – ЦАХАЛ
винищувачі ЦАХАЛ завдають ударів по об’єктах "Хезболли" в Лівані, скриншот відео

Вночі 31 жовтня ізраїльські військові повідомили, що їхні винищувачі атакували "інфраструктуру "Хезболли" в Лівані".

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно: "Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по терористичній інфраструктурі Хезболли в Лівані".

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Деталі: ЦАХАЛ уточнив, що під ударом опинилися зброя, "пости і об'єкти, що використовуються "Хезболлою"".

Передісторія: 

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  • Ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль ракетами.
  • 9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази. Наразі Ізраїль планує наземний наступ на Сектор Гази, який може тривати три місяці.
  • Ізраїльські військові в п'ятницю ввечері увійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.

Теми: ІзраїльЛіванвійна
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