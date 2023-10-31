Ізраїльські винищувачі атакували об’єкти "Хезболли" в Лівані – ЦАХАЛ

винищувачі ЦАХАЛ завдають ударів по об’єктах "Хезболли" в Лівані, скриншот відео

Вночі 31 жовтня ізраїльські військові повідомили, що їхні винищувачі атакували "інфраструктуру "Хезболли" в Лівані".

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно: "Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по терористичній інфраструктурі Хезболли в Лівані".

Реклама:

Деталі: ЦАХАЛ уточнив, що під ударом опинилися зброя, "пости і об'єкти, що використовуються "Хезболлою"".

מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, בין התשתיות שהותקפו, הושמדו אמצעי לחימה, עמדות ואתרים בשימוש הארגון pic.twitter.com/DNmQ41pmQP — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2023

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ