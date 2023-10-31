Ізраїльські винищувачі атакували об’єкти "Хезболли" в Лівані – ЦАХАЛ
Вівторок, 31 жовтня 2023, 01:42
Вночі 31 жовтня ізраїльські військові повідомили, що їхні винищувачі атакували "інфраструктуру "Хезболли" в Лівані".
Джерело: ЦАХАЛ
Дослівно: "Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по терористичній інфраструктурі Хезболли в Лівані".
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Деталі: ЦАХАЛ уточнив, що під ударом опинилися зброя, "пости і об'єкти, що використовуються "Хезболлою"".
מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, בין התשתיות שהותקפו, הושמדו אמצעי לחימה, עמדות ואתרים בשימוש הארגון pic.twitter.com/DNmQ41pmQP— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2023
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