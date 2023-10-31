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Израильские истребители атаковали объекты "Хезболлы" в Ливане – ЦАХАЛ

Ольга ГлущенкоВторник, 31 октября 2023, 01:42
Израильские истребители атаковали объекты Хезболлы в Ливане – ЦАХАЛ
истребители ЦАХАЛ наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане, скриншот видео

Ночью 31 октября израильские военные сообщили, что их истребители атаковали "инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане".

Источник: ЦАХАЛ

Дословно: "Недавно истребители ЦАХАЛа нанесли удар по террористической инфраструктуре Хезболлы в Ливане".

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Детали: ЦАХАЛ уточнил, что под ударом оказались оружие, "посты и объекты, используемые "Хезболлой"".

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Темы: ИзраильЛиванвойна
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