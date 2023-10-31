Израильские истребители атаковали объекты "Хезболлы" в Ливане – ЦАХАЛ

истребители ЦАХАЛ наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане, скриншот видео

Ночью 31 октября израильские военные сообщили, что их истребители атаковали "инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане".

Источник: ЦАХАЛ

Дословно: "Недавно истребители ЦАХАЛа нанесли удар по террористической инфраструктуре Хезболлы в Ливане".

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Детали: ЦАХАЛ уточнил, что под ударом оказались оружие, "посты и объекты, используемые "Хезболлой"".

מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, בין התשתיות שהותקפו, הושמדו אמצעי לחימה, עמדות ואתרים בשימוש הארגון pic.twitter.com/DNmQ41pmQP — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2023

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