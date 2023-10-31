Израильские истребители атаковали объекты "Хезболлы" в Ливане – ЦАХАЛ
Вторник, 31 октября 2023, 01:42
Ночью 31 октября израильские военные сообщили, что их истребители атаковали "инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане".
Источник: ЦАХАЛ
Дословно: "Недавно истребители ЦАХАЛа нанесли удар по террористической инфраструктуре Хезболлы в Ливане".
Реклама:
Детали: ЦАХАЛ уточнил, что под ударом оказались оружие, "посты и объекты, используемые "Хезболлой"".
מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, בין התשתיות שהותקפו, הושמדו אמצעי לחימה, עמדות ואתרים בשימוש הארגון pic.twitter.com/DNmQ41pmQP— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2023
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Израильско-палестинский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль ракетами.
- 9 октября в Израиле заявили, что вернули под контроль все районы на границе возле Сектора Газа. Сейчас Израиль планирует наземное наступление на Сектор Газа, которое может длиться три месяца.
- Израильские военные в пятницу вечером вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.