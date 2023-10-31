В ФСБ запевняють, що стан Царьова після замаху задовільний
Вівторок, 31 жовтня 2023, 13:30
Російська ФСБ заявила, що після замаху колаборант та екснардеп Олег Царьов знаходиться у задовільному стані, а також про начебто затримання "координатора" замаху на нього.
Джерело: пропагандисти "ТАСС", "РИА Новости"
Деталі: В ФСБ повідомили, що стосовно сім'ї Царьова росіяни вжили заходи безпеки, а стан його здоров'я задовільний.
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Російські спецслужби також розповіли, що начебто затримали так званого "координатора" замаху, який, за версією ФСБ, є жителем окупованої Ялти та громадянином РФ.
Росіяни твердять, що він начебто організував стеження за Царьовим. Як запевняють в ФСБ, у нього знайшли саморобну вибухівку, а сам він вже в усьому зізнався.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 27 жовтня з'явилася інформація від російських колаборантів, що на колишнього народного депутата України (чотирьох скликань від "Партії регіонів") Олега Царьова скоєно замах у санаторії імені Кірова в Ялті у тимчасово окупованому Росією Криму.
- Джерела УП у Службі безпеки повідомили, що замах на колаборанта Царьова - спецоперація СБУ. За словами джерел, Царьов давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини і тому є абсолютною законною ціллю.