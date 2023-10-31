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В ФСБ запевняють, що стан Царьова після замаху задовільний

Станіслав ПогоріловВівторок, 31 жовтня 2023, 13:30
В ФСБ запевняють, що стан Царьова після замаху задовільний
Олег Царьов, фото: Getty Images

Російська ФСБ заявила, що після замаху колаборант та екснардеп Олег Царьов знаходиться у задовільному стані, а також про начебто затримання "координатора" замаху на нього.

Джерело: пропагандисти "ТАСС", "РИА Новости"

Деталі: В ФСБ повідомили, що стосовно сім'ї Царьова росіяни вжили заходи безпеки, а стан його здоров'я задовільний.

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Російські спецслужби також розповіли, що начебто затримали так званого "координатора" замаху, який, за версією ФСБ, є жителем окупованої Ялти та громадянином РФ.

Росіяни твердять, що він начебто організував стеження за Царьовим. Як запевняють в ФСБ, у нього знайшли саморобну вибухівку, а сам він вже в усьому зізнався.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 жовтня з'явилася інформація від російських колаборантів, що на колишнього народного депутата України (чотирьох скликань від "Партії регіонів") Олега Царьова скоєно замах у санаторії імені Кірова в Ялті у тимчасово окупованому Росією Криму.
  • Джерела УП у Службі безпеки повідомили, що замах на колаборанта Царьова - спецоперація СБУ. За словами джерел, Царьов давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини і тому є абсолютною законною ціллю.

Теми: ЦарьовСБУРосія
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