В ФСБ запевняють, що стан Царьова після замаху задовільний

Російська ФСБ заявила, що після замаху колаборант та екснардеп Олег Царьов знаходиться у задовільному стані, а також про начебто затримання "координатора" замаху на нього.

Джерело: пропагандисти "ТАСС", "РИА Новости"

Деталі: В ФСБ повідомили, що стосовно сім'ї Царьова росіяни вжили заходи безпеки, а стан його здоров'я задовільний.

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Російські спецслужби також розповіли, що начебто затримали так званого "координатора" замаху, який, за версією ФСБ, є жителем окупованої Ялти та громадянином РФ.

Росіяни твердять, що він начебто організував стеження за Царьовим. Як запевняють в ФСБ, у нього знайшли саморобну вибухівку, а сам він вже в усьому зізнався.

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