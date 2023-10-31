В ФСБ убеждают, что состояние Царева после покушения удовлетворительное
Вторник, 31 октября 2023, 13:30
Российская ФСБ заявила, что после покушения коллаборант и экснардеп Олег Царев находится в удовлетворительном состоянии, а также о якобы задержании "координатора" покушения на него.
Источник: пропагандисты "ТАСС", "РИА Новости"
Детали: В ФСБ сообщили, что в отношении семьи Царева россияне приняли меры безопасности, а состояние его здоровья удовлетворительное.
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Российские спецслужбы также рассказали, что якобы задержали так называемого "координатора" покушения, который, по версии ФСБ, является жителем оккупированной Ялты и гражданином РФ.
Россияне утверждают, что он якобы организовал слежку за Царевым. Как уверяют в ФСБ, у него нашли самодельную взрывчатку, а сам он уже во всем признался.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 27 октября появилась информация от российских коллаборационистов, что на бывшего народного депутата Украины (четырех созывов от "Партии регионов") Олега Царёва совершено покушение в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму.
- Источники УП в Службе безопасности сообщили, что покушение на коллаборанта "Царева" – спецоперация СБУ. По словам источников, Царев давно находился в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления и поэтому является абсолютной законной целью.