Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ФСБ убеждают, что состояние Царева после покушения удовлетворительное

Станислав ПогориловВторник, 31 октября 2023, 13:30
В ФСБ убеждают, что состояние Царева после покушения удовлетворительное
Олег Царев, фото: Getty Images

Российская ФСБ заявила, что после покушения коллаборант и экснардеп Олег Царев находится в удовлетворительном состоянии, а также о якобы задержании "координатора" покушения на него.

Источник: пропагандисты "ТАСС", "РИА Новости"

Детали: В ФСБ сообщили, что в отношении семьи Царева россияне приняли меры безопасности, а состояние его здоровья удовлетворительное.

Реклама:

Российские спецслужбы также рассказали, что якобы задержали так называемого "координатора" покушения, который, по версии ФСБ, является жителем оккупированной Ялты и гражданином РФ.

Россияне утверждают, что он якобы организовал слежку за Царевым. Как уверяют в ФСБ, у него нашли самодельную взрывчатку, а сам он уже во всем признался.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 27 октября появилась информация от российских коллаборационистов, что на бывшего народного депутата Украины (четырех созывов от "Партии регионов") Олега Царёва совершено покушение в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму.
  • Источники УП в Службе безопасности сообщили, что покушение на коллаборанта "Царева" – спецоперация СБУ. По словам источников, Царев давно находился в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления и поэтому является абсолютной законной целью.

Темы: ЦаревСБУРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Фарион просит Зеленского и Залужного отреагировать на "хамство" военных

видеоПоявилось видео жесткого задержания одессита военкоматом на глазах у семьи, в ТЦК выясняют обстоятельства

Умеров об ударе по 128-й бригаде: Военных предупреждали о вражеском БПЛА. Виновных накажут

Пьяное ДТП: прокуратура просит для Ступки 3 года тюрьмы

Rheinmetall предоставит Украине 25 танков Leopard 1A5 в следующем году

обновлено, видеоСтуденты Львовской политехники вышли на протест с требованием уволить Фарион

Все новости...
Царев
За покушением на Царёва стоит СБУ – источник
Россияне взялись расследовать покушение на Царева
Оккупанты сообщают, что в госизменника Царева стреляли и он в тяжелом состоянии
Последние новости
21:34
Словакия профинансирует производство двух машин разминирования для Украины
21:22
Дания внесет 7 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины
21:16
Залужный и командующие обсудили "поиск технологических решений" с французским коллегой
21:00
Как украинкам, которые находятся за границей, оформить больничный для декрета – объяснили в Минздраве
20:46
Абрамович помог друзьям Путина получить контроль над важнейшими активами телевидения РФ – СМИ
20:36
На Волыни к 5 годам приговорили мужчину, который развращал трех малолетних девочек
20:21
Кипрские компании попались на сокрытии росактивов: власти страны обещают усилить контроль
20:21
видеоВдохновились работой Малевича: украинский стартап Petcube представил новую камеру
20:18
Украина вернула из оккупации 4 украинских детей вместе с семьями
20:10
Под Авдеевкой Силы обороны сбили российский Су-25
Все новости...
Реклама: