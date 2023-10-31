"Хабар через паркан": САП завершила слідство у справі нардепки Марченко
Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі щодо отримання народним депутатом Людмилою Марченко та її помічницею 11,3 тисячі доларів США за перетин кордону.
Джерело: пресслужба САП
Дослівно: "31 жовтня 2023 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України та її помічника, підозрюваних у зловживанні впливом, тобто у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.
Детективами НАБУ за дорученням прокурора САП відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення".
Деталі: Раніше в межах досудового розслідування слідчі встановили, що депутат спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".
На сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тис. доларів США від двох громадян за безперешкодний перетин кордону, зазначає САП.
Передісторія:
- 11 липня 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили пропідозру депутатці Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Людмилі Марченко та її помічниці. Жінок звинуватили в тому, що за хабар вони допомагали чоловіку незаконно виїхати за кордон.
- НАБУ оприлюднило частину доказів, зокрема розмови фігурантів, де обговорюються деталі махінації. На відео зафіксовано також момент передачі грошей помічницею нардепці та як Марченко намагалась позбутися речових доказів, викинувши долари за паркан свого обійстя.
- Марченковиключили з партії "Слуга народу".
- 26 липня УП писала, що запобіжний захід стосовно підозрюваної в отриманні хабара Марченко не обирався, вона, вагітна, перебувала у медзакладі.
- Стосовно іншої фігурантки справи – помічниці нардепки Анастасії Колесник – Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід у вигляді застави в 53 680 гривень. Цю заставу було внесено.