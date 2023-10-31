"Взятка через забор": САП завершила следствие по делу нардепа Марченко

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по делу о получении народным депутатом Людмилой Марченко и ее помощницей 11,3 тысячи долларов США за пересечение границы.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "31 октября 2023 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины и ее помощника, подозреваемых в злоупотреблении влиянием, то есть в совершении преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

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Детективами НАБУ по поручению прокурора САП открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления".

Детали: Ранее в рамках досудебного расследования следователи установили, что депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".

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