"Взятка через забор": САП завершила следствие по делу нардепа Марченко
Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по делу о получении народным депутатом Людмилой Марченко и ее помощницей 11,3 тысячи долларов США за пересечение границы.
Источник: пресс-служба САП
Дословно: "31 октября 2023 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины и ее помощника, подозреваемых в злоупотреблении влиянием, то есть в совершении преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.
Детективами НАБУ по поручению прокурора САП открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления".
Детали: Ранее в рамках досудебного расследования следователи установили, что депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".
Предыстория:
- 11 июля 2023 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении депутату Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице. Женщин обвиняют в том, что за взятку 2800 долларов они помогали мужчине незаконно выехать за границу.
- НАБУ обнародовало часть доказательств, в частности разговоры фигурантов, где обсуждаются детали махинации. На видео зафиксирован также момент передачи денег помощницей нардепу и как Марченко пыталась избавиться от вещественных доказательств, выбросив доллары за забор своего двора.
- Марченко исключили из партии "Слуга народа".
- 26 июля УП писала, что мера пресечения в отношении подозреваемой в получении взятки Марченко не избиралась, она, беременная, находилась в медучреждении.
- В отношении другой фигурантки дела - помощницы нардепа Анастасии Колесник - Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения в виде залога в 53 680 гривен. Этот залог был внесен.