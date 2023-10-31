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"Взятка через забор": САП завершила следствие по делу нардепа Марченко

Валентина РоманенкоВторник, 31 октября 2023, 18:44
Взятка через забор: САП завершила следствие по делу нардепа Марченко
Людмила Марченко. фото из открытых источников

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по делу о получении народным депутатом Людмилой Марченко и ее помощницей 11,3 тысячи долларов США за пересечение границы.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "31 октября 2023 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины и ее помощника, подозреваемых в злоупотреблении влиянием, то есть в совершении преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

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Детективами НАБУ по поручению прокурора САП открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления".

Детали: Ранее в рамках досудебного расследования следователи установили, что депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 11 июля 2023 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении депутату Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице. Женщин обвиняют в том, что за взятку 2800 долларов они помогали мужчине незаконно выехать за границу.
  • НАБУ обнародовало часть доказательств, в частности разговоры фигурантов, где обсуждаются детали махинации. На видео зафиксирован также момент передачи денег помощницей нардепу и как Марченко пыталась избавиться от вещественных доказательств, выбросив доллары за забор своего двора.
  • Марченко исключили из партии "Слуга народа". 
  • 26 июля УП писала, что мера пресечения в отношении подозреваемой в получении взятки Марченко не избиралась, она, беременная, находилась в медучреждении.
  • В отношении другой фигурантки дела - помощницы нардепа Анастасии Колесник - Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения в виде залога в 53 680 гривен. Этот залог был внесен.

Темы: взяткаСлуга народаАнтикоррупционная прокуратура
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