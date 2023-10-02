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У Косово заявили, що Сербія готувала анексію північних районів, де живуть етнічні серби

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 2 жовтня 2023, 12:32
У Косово заявили, що Сербія готувала анексію північних районів, де живуть етнічні серби
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО FRANCESCO

У частково визнаному Косові заявили, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

Джерело: "Європейська правда", прем’єр Альбін Курті

Деталі: Курті заявив, що Приштина отримала документальні підтвердження того, що дії озброєної групи на півночі Косова минулого тижня були частиною ширшого плану Сербії із взяття під контроль північних муніципалітетів.  

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"На основі конфіскованих документів поліція Косова підтвердила, що терористична атака була частиною ширшого плану з анексії півночі Косова шляхом скоординованої атаки з 37 визначених позицій. Після того мав з’явитися коридор до Сербії для постачання зброї і проїзду військ", – заявив Альбін Курті. 

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Теми: СербіяКосово
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