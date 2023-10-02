У Косово заявили, що Сербія готувала анексію північних районів, де живуть етнічні серби

У частково визнаному Косові заявили, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

Джерело: "Європейська правда", прем’єр Альбін Курті

Деталі: Курті заявив, що Приштина отримала документальні підтвердження того, що дії озброєної групи на півночі Косова минулого тижня були частиною ширшого плану Сербії із взяття під контроль північних муніципалітетів.

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"На основі конфіскованих документів поліція Косова підтвердила, що терористична атака була частиною ширшого плану з анексії півночі Косова шляхом скоординованої атаки з 37 визначених позицій. Після того мав з’явитися коридор до Сербії для постачання зброї і проїзду військ", – заявив Альбін Курті.

Нагадаємо:

Вихідними Приштина заявила про переміщення сербських військових та жандармерії на кілька десятків баз, що розташовані поруч з кордоном.

Про переміщення до кордону з частково визнаним Косовом значних сербських сил заявили також США.

У зв’язку з подіями союзники почали посилювати миротворчу місію НАТО KFOR.

Очільники KFOR та цивільної місії ЄС у Косові провели зустріч з президенткою, на якій обговорили безпекову ситуацію.

Тим часом президент Сербії Александар Вучич заперечує нарощування сил біля Косова і каже про "кампанію брехні".