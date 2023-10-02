У Косово заявили, що Сербія готувала анексію північних районів, де живуть етнічні серби
Понеділок, 2 жовтня 2023, 12:32
У частково визнаному Косові заявили, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.
Джерело: "Європейська правда", прем’єр Альбін Курті
Деталі: Курті заявив, що Приштина отримала документальні підтвердження того, що дії озброєної групи на півночі Косова минулого тижня були частиною ширшого плану Сербії із взяття під контроль північних муніципалітетів.
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"На основі конфіскованих документів поліція Косова підтвердила, що терористична атака була частиною ширшого плану з анексії півночі Косова шляхом скоординованої атаки з 37 визначених позицій. Після того мав з’явитися коридор до Сербії для постачання зброї і проїзду військ", – заявив Альбін Курті.
Нагадаємо:
- Вихідними Приштина заявила про переміщення сербських військових та жандармерії на кілька десятків баз, що розташовані поруч з кордоном.
- Про переміщення до кордону з частково визнаним Косовом значних сербських сил заявили також США.
- У зв’язку з подіями союзники почали посилювати миротворчу місію НАТО KFOR.
- Очільники KFOR та цивільної місії ЄС у Косові провели зустріч з президенткою, на якій обговорили безпекову ситуацію.
- Тим часом президент Сербії Александар Вучич заперечує нарощування сил біля Косова і каже про "кампанію брехні".
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