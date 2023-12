У Брюсселі зібралася Рада Україна-НАТО: говорили про українські реформи

У столиці Бельгії в середу відбулось засідання Ради Україна-НАТО для виконання рішень Вільнюського саміту.

Джерело: віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише "Європейська правда"

Деталі: За її словами, на Раді Україна-НАТО українська сторона представила оновлений план політичних, безпекових та оборонних реформ, пов'язаних із оновленою Річною національною програмою – інструментом контролю за відповідністю України членству в Альянсі.

"Країни-члени НАТО зроблять свій внесок у РНП, тож до кінця 2023 року ми маємо розпочати реалізацію заходів, які наблизять нас до членства в НАТО", – зазначила Стефанішина.

