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У Брюсселі зібралася Рада Україна-НАТО: говорили про українські реформи

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 20:38
У Брюсселі зібралася Рада Україна-НАТО: говорили про українські реформи
фото: Міноборони України

У столиці Бельгії в середу відбулось засідання Ради Україна-НАТО для виконання рішень Вільнюського саміту.

Джерело: віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише "Європейська правда"

Деталі: За її словами, на Раді Україна-НАТО українська сторона представила оновлений план політичних, безпекових та оборонних реформ, пов'язаних із оновленою Річною національною програмою – інструментом контролю за відповідністю України членству в Альянсі.

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"Країни-члени НАТО зроблять свій внесок у РНП, тож до кінця 2023 року ми маємо розпочати реалізацію заходів, які наблизять нас до членства в НАТО", – зазначила Стефанішина.

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Також, додала віцепрем’єрка, сторони домовилися про "комплексне створення підструктур Ради Україна-НАТО для забезпечення її роботи в цілодобовому режимі".

Крім того, українська сторона представила пріоритетні проєкти в межах Комплексного пакета допомоги НАТО щодо оперативної сумісності, закупівель, розмінування та соціальної адаптації.

"Деякі члени Альянсу оголосили про додаткові фінансові внески на проєкти КПД", – оголосила Стефанішина без уточнень.

В Альянсі підтвердили, що засідання Ради Україна-НАТО мало на меті "підтвердити довгострокову підтримку України з боку НАТО і розвинути рішення Вільнюського саміту". Засідання відбулося під головуванням заступника генсека Альянсу Мірчі Джоане.

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Теми: НАТОУкраїна
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